SEAT, offerta ‘senza impegno’ su auto ibride e a metano

editato in: da

Seat Leon si rinnova: le foto

SEAT Italia inizia il 2021 offrendo i propri modelli con la formula SEAT Senza Impegno, una modalità totalmente inedita per il settore automotive.

La formula proposta dal brand di Barcellona ha caratteristiche che non passano inosservate, imponendosi come un prodotto senza precedenti nel mercato e capace di rispondere realmente alle esigenze di tante persone in un momento socioeconomico ancora caratterizzato dall’incertezza.

La nuova SEAT Leon eTSI mild hybrid, e-HYBRID plug in e TGI a metano, insieme a Ibiza e Arona TGI, sono così disponibili con l’innovativa formula “SEAT Senza Impegno”, che offre l’accessibilità dell’anticipo zero, a enorme vantaggio di chi sceglie di acquistare un’auto nuova senza usato da permutare, o non intende investire un capitale iniziale nell’acquisto

La gamma SEAT permette di scegliere tra una berlina (Ibiza e Leon) o un SUV compatto (Arona) e la flessibilità della restituzione della vettura senza alcun impegno dopo il primo mese. Inoltre, l’offerta tecnologica del brand di Barcellona è premiata dagli ecoincentivi statali, che rendono “SEAT Senza Impegno” una soluzione ancora più competitiva.

SEAT Ibiza e Arona TGI a 159 euro al mese senza anticipo

La tecnologia e sostenibilità dei motori a metano diventa ora più accessibile con la formula SEAT Senza Impegno, che permette ai clienti di poter scegliere tra Ibiza TGI a soli 159 euro al mese (TAN 4,99% – TAEG 6,44%) e Arona TGI a soli 159 euro al mese (TAN 4,99% – TAEG 6,37%), con anticipo 0 con ecoincentivi statali e dando la possibilità di restituzione dopo il primo mese. La SEAT Ibiza 1.0 TGI 90CV Style include tra le dotazioni climatizzatore, Front assist con City Emergency Brake, schermo touch da 6,5” a colori integrato, servizi SEAT CONNECT, Full Link e volante multifunzione, mentre la SEAT Arona 1.0 TGI 90CV Reference include climatizzatore, Front assist con City Emergency Brake, schermo touch da 6,5” a colori integrato, servizi SEAT CONNECT, Hill Hold Control e limitatore di velocità.

SEAT Leon eTSI da 259 euro al mese senza anticipo

I clienti SEAT possono inoltre puntare a fruire dei vantaggi della gamma ibrida di nuova SEAT Leon, modello giunto alla quarta generazione e che ha ottenuto i riconoscimenti “Best Car to Buy 2020” e le 5 stelle Euro NCAP, a partire da 259€ al mese (TAN 4,99% – TAEG 6,09%) con anticipo zero per la versione eTSI mild hybrid, grazie alla formula “Senza Impegno” del brand. La dotazione di serie della versione mild hybrid 1.0 e TSI 110CV DSG Style include fari a LED, SEAT Virtual Cockpit, cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico, sistema di avviamento senza chiave “Kessy Go”, Cruise Control, Front e Lane Assist.