SEAT Leon vince il prestigioso premio Autobest 2021

Le immagini della nuova generazione di SEAT Leon

La giuria Autobest ha votato la nuovissima SEAT Leon come AUTOBEST 2021, la miglior auto da comprare in Europa oggi. Decisione ufficiale presa da 31 giudici, alcuni dei quali sono giornalisti automobilistici tra i più riconosciuti di tutta Europa.

È la seconda volta nei 70 anni di storia di SEAT che l’azienda vince questo premio, nel 2017 grazie a SEAT Ateca. E questo evidenzia la dedizione allo sviluppo di veicoli che vanno oltre l’ordinario e offrono qualcosa di veramente eccezionale sul mercato. Wayne Griffiths, Presidente di SEAT e CUPRA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che la nostra nuova SEAT Leon sia stata eletta AUTOBEST 2021, il miglior riconoscimento possibile per il team che è stato coinvolto nel lancio della migliore Leon di sempre”.

E continua: “Un’auto progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, ​​questo premio ci dà rinnovata forza per guardare con fiducia al futuro. La SEAT Leon ha dimostrato generazione dopo generazione di essere un pilastro importante del segmento e il premio dei giudici AUTOBEST rafforza l’importanza che Leon ha nel mercato. Ha portato il segmento a un livello completamente nuovo, mescolando un design impressionante con i progressi tecnologici per creare un veicolo che fornisce tutto ciò di cui i clienti hanno bisogno”.

La nuovissima SEAT Leon ha una straordinaria esperienza, visto che il veicolo è stato venduto in più di 2,3 milioni di unità, è una best seller in Spagna dal 2014 e l’introduzione del veicolo di quarta generazione ha portato sul mercato la migliore Leon di sempre. Per l’auto la Casa ha fatto un investimento di 1,1 miliardi di euro, l’obiettivo era proprio portarla al livello successivo in termini di connettività, efficienza, dinamismo e sicurezza.

La nuovissima SEAT Leon è stata progettata e sviluppata a Barcellona, disponibile una suite di nuove tecnologie di propulsione: benzina (TSI), diesel (TDI), gas naturale compresso (TGI), ibrido leggero (eTSI) e ibrido plug-in (e-HYBRID). I progressi dell’auto sono stati dimostrati dalle 5 stelle raggiunte nell’Euro NCAP 2020, grazie anche all’architettura MQB Evo, che fornisce il necessario per sviluppare un veicolo che soddisfi le molteplici e svariate esigenze dei clienti SEAT.

L’AUTOBEST Award è tra i più prestigiosi in Europa e si svolge consecutivamente sin dal suo inizio nel 2001. I 31 giornalisti che compongono la giuria hanno avuto la possibilità di provare su strada la gamma di propulsori SEAT Leon, compresa la versione ibrida plug-in, durante la finale, celebrata in Austria all’inizio di novembre.