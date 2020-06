Seat Ateca: il suv spagnolo si rinnova, la prima foto

editato in: da

La storia di successo del suv Seat Ateca continua, la Casa infatti lancerà presto sul mercato la nuova generazione dell’auto, rinnovata sia negli interni che negli esterni.

Il linguaggio stilistico utilizzato per Ateca 2020 è chiaramente più emozionale sia per quanto riguarda l’aspetto esteriore che per l’abitacolo, che è stato abilmente rinnovato e presenta oggi un’evoluzione del design che conosciamo. Il suv compatto, nella sua variante inedita, offrirà ai clienti un’esperienza totalmente connessa, un ottimo livello di comfort e sicurezza, inedito per il segmento, maggiore efficienza e prestazioni ancora migliori grazie a una gamma rinnovata di propulsori avanzati.

La nuova Seat Ateca 2020 sarà svelata il prossimo 15 giugno, saremo pronti a presentarvi l’auto in tutto il suo splendore, non appena la Casa svelerà le immagini e tutte le informazioni dettagliate e aggiornate sulla nuova versione del suo grandioso suv compatto.

Dopo aver presentato le versioni sportive di Tarraco e Ateca, che abbiamo visto pochi mesi fa, ora arriva la nuova vettura, che vede accrescere le proprie caratteristiche di suv compatto grazie a un rinnovamento generale e a un aspetto più emozionale, come abbiamo già detto, sia all’esterno, sia all’interno dell’abitacolo, una user experience completamente connessa per gli utenti a bordo e il guidatore, maggiori livelli di sicurezza e comfort e ancor più efficienza.

A partire dalla sua introduzione nel 2016, sono state vendute oltre 300.000 unità di Saet Ateca, un enorme traguardo per il suv compatto; ora, il marchio evolve la vettura per renderla ancor più attraente agli occhi dei clienti. Restiamo tutti connessi perché manca solo una settimana esatta alla presentazione ufficiale, lunedì 15 giugno 2020 vi sapremo dare tutte le informazioni aggiornate e dettagliate.

Lo scorso anno siamo andati alla scoperta dei suv di SEAT: Arona, Ateca e Tarraco. Ateca è il suv Mid-size, una vettura alta e confortevole, che consente anche una guida dinamica. La gamma motori nel 2019 spaziava dal 1.0 TSI Ecomotive 115 CV al 1.5 EcoTSI 150 CV nella gamma a benzina, e dal 1.6 TDI 115 CV al 2.0 TDI 150 CV oppure il 2.0 TDI 190 CV con DSG e trazione 4Drive per i motori Diesel. Il prezzo di listino di Seat Ateca partiva da 24.020 euro, siamo pronti a vedere tutte le novità della versione 2020 del suv.