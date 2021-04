SEAT Arona si rinnova: così cambia l’urban SUV spagnolo

editato in: da

SEAT Arona si rinnova: come si presenta da oggi l’urban Suv

SEAT Arona è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel 2017 e da quel momento ha riscosso un successo che possiamo confermare grazie alle oltre 350.000 unità vendute, è uno dei principali pilastri della gamma del marchio. La nuova SEAT Arona è ora pronta a continuare la storia di successo.

Il SUV mostra subito un carattere più deciso e un design rivisto, più forte, robusto, affidabile e sicuro. Anche l’abitacolo è stato rivisitato completamente, la nuova SEAT Arona spicca per i livelli di connettività e i nuovi sistemi di assistenza alla guida che sono stati integrati.

Wayne Griffiths, Presidente di SEAT e CUPRA dichiara: “La SEAT Arona si conferma uno dei pilastri della gamma, dopo essere stato il secondo modello SEAT più venduto l’anno scorso. La versione aggiornata aggiunge nuove funzionalità alle già note dotazioni della vettura, migliorandone l’offerta, che diventa ancora più completa, e rinnovando al contempo il design dell’auto”.

L’auto sul mercato dal 2017, con questa nuova versione consentirà ai clienti di portare all’interno dell’abitacolo la propria vita digitale in modo intuitivo, aggiungendo un’ampia gamma di nuove funzionalità; anche il design dell’abitacolo ha subito una grande rivoluzione, la Casa ha alzato il livello di qualità nello spazio interno. La vettura oggi ha un aspetto più all’avanguardia, un linguaggio nuovo per gli interni, grazie all’uso della tecnologia di illuminazione per creare una nuova atmosfera nell’abitacolo e all’inclusione dei più recenti sistemi di visualizzazione di infotainment.

Per quanto riguarda la motorizzazione, Arona viene proposta a listino con cinque diversi propulsori declinati fra alimentazioni benzina (TSI) e a metano (TGI) che, abbinati a cambio manuale o DSG doppia frizione, erogano potenze comprese tra 90 CV e 150 CV. L’inizio della produzione del SUV progettato, sviluppato e prodotto a Barcellona, presso la sede SEAT di Martorell, è prevista nel terzo trimestre dell’anno.

Tra i punti salienti dell’auto dobbiamo fare un cenno sicuramente al design esterno di Arona, che si è evoluto per rafforzarne il carattere e aggiungere una nuova sfaccettatura alla sua personalità; l’auto ha un nuovo e più marcato carattere vigoroso, trasmette l’idea di robustezza e maggiore sicurezza. La nuova SEAT Arona sfoggia un look più deciso grazie al nuovo frontale, i nuovi fari fendinebbia in posizione rialzata e centralizzata aumentano l’imponenza della vettura.

Per quanto riguarda gli interni, come abbiamo detto, il design rivoluzionato dell’abitacolo regala nuove sensazioni. il SUV vanta un cruscotto soft touch completamente nuovo con un sistema di infotainment a display centrale sospeso di più ampie dimensioni e un nuovo volante multifunzione rivestito in pelle nappa.

SEAT Arona è stato il primo SUV a metano, oggi è una vettura rinnovata e completamente connessa tramite connettività a bordo (in-car) e fuori (out-car), include il sistema SEAT Full Link Wireless, mentre i servizi SEAT CONNECT migliorano l’esperienza di connettività anche fuori dalla vettura. Tutti gli occupanti possono interagire con i nuovi sistemi di infotainment da 8,25” e 9,2’’ tramite il riconoscimento vocale naturale attivabile con il comando “Hola, Hola”.

Importante anche l’introduzione di nuovi sistemi di assistenza al conducente come il Travel Assist, che provvede alla guida semi-automatica in ogni range di velocità. La nuova SEAT Arona è equipaggiata con sistemi di sicurezza all’avanguardia. Non da ultimo, il Park Assist, che permette il parcheggio automatico senza sforzi.