Seat Arona, nuovo look per interni e esterni: le caratteristiche

SEAT Arona si rinnova: come si presenta da oggi l’urban Suv

Seat Arona è stata lanciata sul mercato auto per la prima volta nel 2017 e da quel momento ha sempre dimostrato di essere una vettura di straordinario successo. Ha venduto infatti più di 350.000 unità in tutto e negli anni è diventata un pilastro chiave, di fondamentale importanza, nella gamma del marchio.

Quest’anno la Casa ha lanciato la nuova Seat Arona, che è stata sin da subito pronta per continuare il successo di questo modello. Un atteggiamento e un aspetto nuovi, mai visti prima d’ora, elementi che contraddistinguono l’auto, più forti, più robusti, affidabili e sicuri, ed è solo l’inizio. Il SUV urbano ha subito una trasformazione all’interno dell’abitacolo. Nella nuova Arona sono integrati anche nuovi livelli di connettività e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tutti elementi in grado di migliorare la vita e le esperienze dei clienti a bordo.

Le parole di Wayne Griffiths, presidente di Seat e Cupra: “Seat Arona è un chiaro pilastro della gamma, è il secondo più venduto modello Seat lo scorso anno. La versione aggiornata e potenziata di questo modello aggiunge agli incredibili attributi dei veicoli per offrire un’offerta ancora più completa mentre rinfresca il design delle auto”.

Connessione a bordo di Seat Arona

Viviamo in un mondo che oggi è sempre più digitalizzato, e la nuova Seat Arona è pronta a portare la vita connessa dei clienti all’interno dell’abitacolo, in modo completamente intuitivo, aggiungendo una vasta gamma di funzionalità e, con la rivoluzione del design degli interni, porta anche un maggiore senso di qualità negli interni spazio, ottenuto attraverso il suo linguaggio di design rivisto.

A tutto questo potete aggiungere anche l’uso della tecnologia di illuminazione per aggiungere atmosfera all’abitacolo e l’inclusione dei più recenti sistemi di visualizzazione dell’infotainment, per conferire un linguaggio e una sensazione fortemente aggiornati alla personalità dell’auto.

Le motorizzazioni e gli allestimenti in gamma per Seat Arona

Sotto il cofano della nuova Arona sono disponibili cinque diversi propulsori tra 90 CV e 150 CV, a benzina (TSI) e gas naturale compresso (TGI) e sono collegati a trasmissioni manuali o DSG a doppia frizione.

E con una gamma di nuovi sistemi di assistenza alla guida che rendono la guida del SUV urbano più rilassante, indipendentemente dallo scenario, la nuova Seat Arona è pronta per qualsiasi sfida le venga lanciata. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, ​​presso la sede della Casa a Martorell, Arona è entrata in produzione nel terzo trimestre del 2021, per soddisfare le aspettative della clientela.

La gamma è composta oggi da quattro differenti allestimenti, FR, Reference, Style e Xcellence. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, la Casa propone sul mercato i modelli diesel TDI da 95 cavalli, le versioni a benzina da 95 a 150 cavalli, altrimenti l’azienda mette a disposizione anche i modelli con alimentazione a metano TGI da 90 cavalli. La Arona presenta consumi nel ciclo combinato da 18,8 a 21,7 Km/l, emissioni di CO2 da 93 a 114 g/km e una classificazione ambientale Euro 6D, con 5 stelle nei test Euro NCAP.

Le prestazioni dell’auto: dichiarazioni della Casa

Nella scelta di un’auto è molto importante per ognuno considerare le sue prestazioni sia in città che su strade urbane. Seat ha recentemente rinnovato il suo modello di segmento B più venduto, come sappiamo, l’apprezzatissima Arona. Ma non è tutto, per la sua auto di successo ha anche sviluppato e lanciato sul mercato un nuovo assetto Xperience, ideale sia per gli abitanti delle città che per gli avventurieri.

Seat Arona Xperience: come goderne al massimo

Per ottenere il massimo dalla Seat Arona Xperience e godersi il viaggio tanto quanto la destinazione:

una delle cose più importanti è il comfort : che si viaggi in coppia, con la famiglia, gli amici o da soli, il viaggio in auto deve essere confortevole, in modo che anche gli automobilisti più cosmopoliti vorranno intraprendere le strade più inaspettate. Questo è il motivo per cui i nuovi materiali interni di Arona Xperience hanno fatto un salto di qualità e comfort. Il rivestimento include un volante multifunzione in pelle Nappa e un cruscotto soft-touch di nuova concezione, oltre a uno schermo di infotainment galleggiante più grande, che misura fino a 9,2 pollici. Inoltre, il suo abitacolo spazioso e il bagagliaio da 400 litri significano che niente intralcia l’avventura;

grande vantaggio: essere sempre connesso; per i clienti che amano viaggiare e organizzare vacanze all'aria aperta. Tutto deve essere in armonia con le ultime tecnologie al volante, senza alcun impedimento. Con il nuovo Seat CONNECT, connettere il proprio smartphone all'auto è ora più semplice e veloce. Puoi anche rimanere connesso all'auto con il telefono cellulare e utilizzare un'app per accedere ai dati di guida e di geolocalizzazione da remoto. Con quest'ultima funzione, che una persona sia al volante e stia guidando verso la prossima città o verso la cima della scogliera più imponente, dimenticare il posto in cui si ha parcheggiato l'auto non è un problema, perché è diventato molto semplice trovarla e persino bloccare e sbloccare le porte, impostare antifurto allarmi e controllare lo stato dell'auto prima di rimettersi al volante.

Le caratteristiche vincenti di Seat Arona

Uno dei punti di forza dell’auto è il prezzo, contenuto e accessibile a tutti. L’auto garantisce una buona dotazione di serie, che include il Media System con schermo touchscreen da 6,5 pollici, il Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il climatizzatore.

Si tratta di un SUV molto comodo e maneggevole da guidare in città, agile e confortevole, soprattutto nelle versioni con il cambio automatico DSG. Anche fuori i centri urbani la nuova Seat Arona è una macchina divertente, in grado di offrire un’ottima tenuta di strada, e con uno sterzo preciso e reattivo.

Sul lato della sicurezza, possiamo dire che a bordo sono presenti diversi sistemi per la sicurezza attiva e passiva, tra cui un set di airbag frontali e laterali, il dispositivo per la frenata automatica d’emergenza, il cruise control, i sensori di parcheggio e il Front Assist, con sensori intelligenti che aiutano a mantenere una corretta distanza di sicurezza con gli altri veicoli ed evitare le collisioni con ciclisti e pedoni.

Il prezzo di listino

La gamma della Seat Arona mette a disposizione 4 allestimenti, FR, Reference, Style e Xcellence, con un prezzo di listino a partire da 18.500 euro.