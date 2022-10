Scopre un’auto d’epoca nel garage e la vende per due milioni

Fonte: Bonhams BMW 507: scoperta la rara vettura dopo 43 anni

Dopo più di quarant’anni avviene il ritrovamento unico: è riemersa dall’ombra una meravigliosa auto d’epoca. Si tratta in particolare di una BMW 507 del 1957, che era stata dimenticata per ben 43 anni. Nascosta per quattro decenni, l’auto si trovava all’interno di un modesto garage. È un pezzo molto speciale, si tratta infatti di un’auto d’epoca rara.

Possiamo dire che si tratta di una delle vetture più desiderate dagli appassionati collezionisti di auto d’epoca, e oggi è in vendita per una cifra da capogiro. L’abbiamo vista infatti sul sito di Bonhams, la vera star protagonista dell’Asta Bonhams Audrain Concours, ceduta al suo nuovo proprietario lo scorso 30 settembre, il prezzo stimato era di $ 1.800.000 – 2.200.000. Alla fine l’auto è stata venduta per 2.315.000 di dollari.

La storia della rara BMW

Si tratta di una BMW 507, una Roadster Serie II del 1957: un esemplare molto raro oggi, è infatti una delle sole 252 auto sportive di punta mai prodotte in quell’epoca dalla Casa. La sua esclusività e il suo prezzo attraevano le star di quei tempi, tra i proprietari infatti ci sono state delle stelle del Rock and Roll, come Elvis Presley. Ne hanno avuta una anche Alain Delon e il Principe Ranieri di Monaco. La 507 rimane probabilmente la BMW da collezione più preziosa e ambita fino a oggi.

Il modello di cui stiamo parlando è stato ritrovato negli Stati Uniti, più precisamente all’interno di un un garage di Filadelfia, dopo essere rimasta lì dimenticata per tantissimi anni, un vero e proprio colpo di fortuna da ben oltre 2 milioni di dollari per il proprietario. Eric Minoff, Senior Specialist di Bonhams US Collector Cars, ha dichiarato: “Quest’auto è stata una scoperta da sogno. È davvero incredibile che un’auto sportiva così importante possa essere rimasta nascosta in un capannone per oltre 40 anni, senza essere vista”.

Questo esemplare fu consegnato al suo primo proprietario nella livrea originale Silver Blau – blu e argento – in Venezuela, per poi passare nelle mani di un altro acquirente a Montreal, in Canada, dove è stato acquisito dal defunto padre del venditore nel 1979. Ed è proprio nel garage di quest’uomo, a Filadelfia, che la BMW 507 del 1957 è rimasta “intrappolata” per 43 anni senza mai essere guidata. Il fatto che sia appartenuta a un unico proprietario per quattro decenni ne ha aumentato moltissimo il valore.

Fonte: Bonhams

Il proprietario dell’auto

L’auto faceva parte di una collezione di 507 tenuta dalla famiglia negli ultimi 50 anni circa. Un esempio in gran parte originale, è stato oggetto di un tipico restyling degli anni ’70 con una riverniciatura in Pontiac Bright Blue Metallic. Nell’abitacolo troviamo interni in pelle originali, dall’aspetto piacevolmente vintage. Eric Minoff, Senior Specialist, Bonhams US Motor Cars, ha dichiarato: “Il nuovo proprietario può scegliere se restaurare completamente o solo in parte questa gemma preziosa scoperta di recente”.

La BMW si schiera con altre desiderabili auto da collezione consegnate alla seconda Bonhams Audrain Concours Auction, tra cui una Packard Model 645 Deluxe Eight Roadster del 1929, una Aston Martin V8 Vantage Sports Saloon del 1986 (venduta per 207.200 dollari) e una Facel Vega Facel II Coupe del 1963. Tutti pezzi molto speciali, per appassionati collezionisti.