In sconto su Amazon il miracoloso gel per pulire l’auto

Fonte: 123RF Sconto speciale sul gel per la pulizia dell'auto

Uno dei prodotti di cui non parliamo spesso ma che dovrebbe diventare un must have in auto è il gel per la pulizia. Si tratta infatti di uno strumento indispensabile per tenere gli interni della macchina sempre ben puliti e igienizzati in ogni angolo, anche quello più remoto e difficile da raggiungere, dove si accumula la polvere.

Un prodotto geniale, che oggi è possibile acquistare a un prezzo speciale grazie agli sconti dedicati al Black Friday su Amazon. Non dimentichiamo mai che la pulizia e l’igiene degli ambienti in cui viviamo o passiamo molto tempo ogni giorno è di fondamentale importanza e, soprattutto per chi la usa per lavoro, la macchina è uno dei “luoghi” in cui si accumula più polvere e che bisogna riuscire a mantenere più pulito possibile.

Come funziona il gel per la pulizia dell’auto

Il gel pulitore auto è un validissimo aiuto per la pulizia degli interni di ogni veicolo. Un prodotto che non tutti conoscono, ma che può essere utile per rimuovere lo sporco da ogni angolo del veicolo. Sono tante le qualità del gel per la pulizia, tra cui i seguenti vantaggi che offre a tutti coloro che decidono di acquistarlo e usarlo:

pulisce perfettamente, attirando a sé ogni residuo di sporco;

è in grado di raggiungere anche gli angoli più remoti dell’abitacolo dell’auto;

è molto facile da usare, per chiunque;

è versatile, può essere usato infatti anche per la pulizia della tastiera del pc e di altri angoli della casa o dell’ufficio.

Come si usa il gel pulizia auto

La pulizia degli interni dell’auto è sempre più complessa rispetto a quella degli esterni. Ci sono molti angoli quasi inaccessibili, che è impossibile riuscire a raggiungere con uno straccio, una spugna o con l’aspirapolvere. Per questo motivo, il gel di cui stiamo parlando è uno dei prodotti più utili, è facile da usare per chiunque e permette di raggiungere ogni angolo senza difficoltà.

Detergente infallibile, che permette di pulire con precisione tutte le plastiche interne, tra cui il cruscotto, le manopole, la leva del cambio, le prese d’aria e molti altri angoli e fessure ancora. Come si usa? È semplice, basta estrarlo dalla sua confezione con le mani perfettamente asciutte, non servono guanti o altro; procedere poi come segue:

impastarlo qualche minuto con le mani, per scaldarlo e ammorbidirlo al meglio e poterne aumentare la superficie di utilizzo;

qualche minuto con le mani, per scaldarlo e ammorbidirlo al meglio e poterne aumentare la superficie di utilizzo; è subito pronto all’uso, quindi basta farlo passare su tutte le superfici che necessitano di pulizia, premendo leggermente sul gel stesso e staccandolo lentamente;

sul gel stesso e staccandolo lentamente; tutte le particelle di polvere e sporco rimangono attaccate al gel, lasciando ogni angolo dell’auto completamente pulito;

una volta terminato l’utilizzo, basta semplicemente rimetterlo nella sua confezione originale e lasciarlo in un luogo fresco e asciutto;

e lasciarlo in un luogo fresco e asciutto; per gli utilizzi successivi, è consigliato sempre impastarlo un po’ prima di ricominciare a usarlo.

Quante volte è possibile usare lo stesso gel, prima di comprarne uno nuovo? Non c’è un tempo massimo, dipende dallo sporco che attrae. Si consiglia di utilizzarlo fino a quando conserva il suo colore originale, è meglio buttarlo e sostituirlo quando inizia a diventare scuro.

Una delle caratteristiche ottimali di questo prodotto è che, nel momento in cui si utilizza, non rilascia alcun residuo né sulle mani – non è nocivo o pericoloso per la pelle – né sulle superfici dell’auto trattate. Si raccomanda comunque di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. È l’alleato ideale per una perfetta pulizia delle plastiche interne dell’auto, e oggi il prodotto è offerto a un prezzo davvero speciale su Amazon, scontato grazie alle promozioni dedicate al Black Friday. Vediamo insieme le due varianti che ci sentiamo di consigliarvi.

Gel pulizia auto: i migliori prodotti su Amazon

Il primo prodotto che vi consigliamo è il gel pulizia auto universale, ideale anche per la tastiera del pc, riutilizzabile e ottimo per la rimozione della polvere da automobili, laptop, fotocamere, stampanti e tastiere della marca ASFSKY. Oggi è proposto a soli 8,91 euro, con uno sconto dedicato del 15%.

Si tratta di un prodotto molto versatile, utile anche per pulire l’elettronica di casa e dell’ufficio. L’unica cosa a cui bisogna fare attenzione è non usarlo su superfici umide o bagnate. Il gel non è appiccicoso e pericoloso per la pelle.

L’altro prodotto simile è Rajvia gel pulitore auto, detergente per la pulizia degli interni e universale per la rimozione di polvere dall’auto, ma anche da pc e altri device. Il gel oggi è venduto a 9,59 euro, scontato del 13%.