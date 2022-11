Schumacher, venduto all’asta un pezzo da leggenda

Fonte: RM Sotheby's Battuta all'asta la Ferrari F2003-GA di Schumacher

Come avevamo anticipato alcune settimane fa, la Ferrari di Formula 1 che Michael Schumacher guidò nel 2003 è stata messa all’asta dalla Casa RM Sotheby’s. La monoposto di grandioso valore e in condizioni perfette è appena stata venduta per ben 14,63 milioni di franchi svizzeri, l’equivalente di 14,81 milioni di euro, una cifra da capogiro, per un facoltoso cliente europeo.

Il direttore delle vendite della Casa, Augustin Sebatié-Garat, ha dichiarato: “Le auto di Formula 1 di questa qualità e provenienza arrivano raramente sul mercato, e questa vettura in particolare è la migliore delle migliori”, si tratta in particolare della F2003-GA Chassis 229 con cui Schumacher ha vinto molte gare durante la stagione del 2003, anno in cui il Campione che tutti conosciamo vinse il sesto dei suoi sette titoli mondiali. Il record precedente di vendita era di 7 milioni e mezzo di dollari, sempre per una Ferrari, altro modello guidato sempre Michael Schumacher nella stagione 2001 e venduto da Sotheby’s ormai 5 anni fa. Non sappiamo l’identità dell’acquirente, che rimane riservata, la Casa d’Aste ha fatto sapere che si tratta di un cliente europeo.

Dettagli della Ferrari F1 2003 di Schumacher

Questa F2003-GA è una versione progettata da Rory Byrne e Ross Brawn. Sotto il cofano lo 052, un motore che presenta qualche differenza rispetto al predecessore: un V10 da 3 litri con 845 cavalli di potenza e capacità di girare fino a 19.000 giri al minuto.

La monoposto presenta anche delle particolarità curiose, come il nome F2003-GA, che ricorda esempio Gianni Agnelli, morto a gennaio dello stesso anno. Il telaio 229 che fa da scheletro alla monoposto appena battuta all’asta da RM Sotheby’s è il telaio di maggior successo delle sei F2003-GA costruite, con tanto di certificazione “Libro Rosso”.

Una storia di successi

Una monoposto di enorme valore, che vanta una gran storia di successi. Partiamo dal Gran Premio di Spagna del 4 maggio, dove Michael Schumacher ottenne la prima vittore della stagione, successo che si ripeté già la giornata di gara successiva, quando al Gran Premio d’Austria si riconfermò con pole position e vittoria.

Il 15 giugno Schumi, al Gran Premio del Canada, tornò a vincere. Ben tre successi in 4 giornate di gare, che gli valsero una mezza ipoteca sulla vittoria finale, che non fu affatto semplice per via di una serie di gran premi in cui il pilota non riuscì più a trovare il trionfo. Dopo aver corso in Gran Bretagna, Germania e Ungheria con una F2003-GA diversa, con telaio 231, a Monza Michael Schumacher tornò a guidare la sua 229, conquistando la pole position, il giro più veloce e una vittoria storica davanti al pubblico di casa in delirio, un trionfo che mancava da 6 giornate di gara e che si ripeté la domenica successiva per concludersi poi col titolo mondiale.

Per questo la monoposto appena venduta ha un valore davvero unico per gli appassionati e i collezionisti; si tratta proprio della F2003-GA 229 dei record e del sesto titolo iridato di Michael Schumacher (qui le ultime notizie sulle sue condizioni). L’appuntamento per la battuta d’asta era stato fissato per il 9 novembre 2022 durante la Sotheby’s Luxury Week, l’auto è stata venduta per l’equivalente di 14,81 milioni di euro.