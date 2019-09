Scania AXL, il truck del futuro a guida autonoma e senza cabina

editato in: da

Scania ha presentato un nuovo concept truck, l’ultimo membro della famiglia autonoma della Casa.

Si tratta di un veicolo che si guida da solo e privo di cabina, il primo nel suo genere. Un gruppo di esperti del brand si è impegnato e ha collaborato allo sviluppo di veicoli a guida autonoma pesanti e di recente è stato realizzato anche questo nuovo concept che ha il sistema modulare dell’azienda al centro del design. I veicoli a guida autonoma sono il futuro e sono sempre di più le aziende costruttrici che cercano di semplificare le modalità di trasporto e renderle più sostenibili.

Henrik Henriksson, Presidente e CEO di Scania, ha dichiarato: “Con il concept truck Scania AXL, stiamo facendo un passo significativo verso i sistemi di trasporto intelligenti del futuro, in cui i veicoli a guida autonoma giocheranno un ruolo fondamentale. Continuiamo a sviluppare nuovi progetti per dimostrare cosa possiamo fare con la tecnologia disponibile oggi”. Scania AXL è guidato e monitorato da un sistema di controllo intelligente. Le operazioni autonome (ad esempio nelle miniere e nei cantieri) vengono semplificate grazie ad un sistema logistico che comunica con il veicolo e gli dice come dovrebbe comportarsi.

Claes Erixon, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Scania, ha affermato: “Abbiamo già dei camion a guida autonoma che usiamo in differenti operazioni coi clienti. Finora comunque sono sempre stati dotati di uno spazio per un guidatore di sicurezza, con la possibilità di intervenire se necessario. Scania AXL non ha invece la cabina e questo cambia le cose in modo molto significativo. Lo sviluppo di veicoli a guida autonoma ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Non abbiamo ancora tutte le risposte, ma attraverso concept come Scania AXL abbiamo aperto nuove strade e anche noi continuiamo a imparare a grande velocità”.

Il motore standard a combustione che alimenta il concept è un esempio di come si possono integrare la tecnologia tradizionale e quella moderna, è alimentato da biocarburanti rinnovabili. Scania AXL ha funzionalità e design robusti e potenti che si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, anche i più difficili nelle miniere e nei grandi cantieri. La cabina tradizionale non esiste ed è sostituita da un modulo frontale intelligente, il veicolo porta la firma Scania, è facilmente riconoscibile pur non avendo la cabina.