Sbarca in Italia la Tesla Model Y: come averla con gli incentivi

Nei giorni scorsi l’auto era al Tesla Store di Milano, poi a Padova dal 20 agosto, a Roma dal 24 agosto, a Milano Linate dal 26 agosto, a Bologna dal 27 agosto, a Torino dal 28 agosto, a Brescia dal 30 agosto e a Bolzano dal 1 settembre.

Un SUV di medie dimensioni elettrico, molto versatile e in grado di garantire un’autonomia di 507 km (ciclo WLTP). L’auto assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e una velocità massima di 217 km/h, garantisce un ottimo livello di comfort all’interno, con abitacolo e bagagliaio molto spaziosi. Non servono le chiavi per aprire e avviare la Model Y, così come accade per la sorella Model 3. Sono vetture elettriche di ultimissima generazione, che si connettono allo smartphone e con uno schermo touchscreen da 15 pollici, che permette di avere sottomano tutti i controlli dell'auto.

La nuova Tesla Model Y si può ricaricare alle colonnine Supercharger Tesla presenti in ben 6.000 unità in tutta Europa, e anche con i nuovi Supercharger V3. Dopo la presentazione al pubblico, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre inizieranno le consegne in Italia della versione Long Range AWD. Solo l’anno prossimo potremo vedere anche in Italia la Model Y Performance.

La Model Y è lunga 475 cm, larga 192 e alta 162, di serie è prevista la verniciatura color Bianco Perla Micalizzato con cerchi Gemini da 19", a richiesta si possono avere 4 altre differenti tinte per la carrozzeria (Rosso Micalizzato, Nero Pastello, Blu Oceano Metallizzato, Grigio Metallizzato e cerchi in lega da 20 pollici.

Quanto costa la Long Range AWD? Il prezzo di listino parte da 60.990 euro, oggi in Italia è possibile accedere agli incentivi statali. Il prezzo infatti consente alla versione base di ottenere i bonus (per soli 10 euro, visto che la soglia massima prevista è di 61.000 euro IVA incusa). Così, grazie agli incentivi, l’elettrica può essere acquistata con 6.000 euro di sconto, tra Ecobonus, incentivo statale e sconto concessionaria (concesso a tutti coloro che comprano un’auto con emissioni di CO2 0-21 g/km) spendendo 55.750 euro. Con la rottamazione di una vecchia auto, ci sono altri 4.000 euro di bonus (2.000 di incentivo e altri 2.000 di sconto venditore), e si arriva così a spendere ben 10.000 euro in meno.