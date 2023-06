Salvini esalta DR Auto: ”Fare auto in Molise conta il doppio”

Fonte: 123RF DR Auto, continua il successo dell'azienda molisana.

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha visitato la sede della DR Automobiles a Macchia d’Isernia. In occasione della visita il leader della Lega ha elogiato il lavoro svolto dall’azienda molisana, capace di crescere a livello esponenziale negli ultimi anni e conquistare una fetta di mercato sempre più grande.

DR, arriva l’elogio di Matteo Salvini

“La DR Automobiles Groupe è un’azienda straordinaria perché già fare impresa in Italia è cosa notevole, vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio – le parole di Matteo Salvini riportate da Ansa – Questo vale per la Dr o per la Molisana perché qua ci sono costi notevoli di trasporto, di logistica, di trasferimento del prodotto ai consumatori. La qualità del prodotto Dr commisurato col prezzo è notevole”.

Nel corso del suo intervento presso lo stabilimento di Macchia d’Isernia, Salvini ha sottolineato i grandi risultati ottenuti dalla DR, ponendo l’accento sulla differenza nel fare impresa al Nord Italia, in città come Torino e Milano, rispetto al resto del paese: “Devo dire che fare auto a Torino o a Milano è un conto, fare auto a Macchia d’Isernia, aprire all’estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione”.

Parole d’elogio del Vicepremier nei confronti di un’azienda che viaggia con il vento in poppa: la DR Automobiles è reduce da un anno in cui ha fatto registrare numeri da record, basti pensare alle 25.000 automobili immatricolate nel 2022.

I numeri da record del brand molisano

Il grande successo della DR passa per la visione lungimirante di Massimo Di Risio, ex pilota e fondatore della Casa automobilistica molisana: Di Risio è stato uno dei primi a scommettere nel bi-fuel, andando a sviluppare, insieme a BRC, il proprio sistema Termohybrid.

La visione di Massimo Di Risio ha fatto crescere i numeri dell’azienda di Macchia d’Isernia: sono diversi i modelli presenti all’interno del listino DR molto apprezzati dai clienti italiani, come la DR 4.0, premiata come migliore auto GPL per le flotte Aziendali, e la DR 5.0, il SUV Made in Italy costantemente nei primi posti delle classifiche di vendite.

Una delle ultime novità della Casa di Macchia d’Isernia è la nuova EVO 5: un SUV compatto con un bagagliaio capace di offrire 690 litri di carico e tanto spazio all’interno dell’abitacolo. Della gamma EVO fa parte anche il pick-up EVO Cross 4, un modello che pur rientrando nella categoria dei mezzi “da lavoro” garantisce un ambiente interno molto confortevole e super accessoriato.

Durante la visita nella sede della DR Automobiles, oltre a tessere le lodi del brand di Massimo Di Risio, il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha colto l’occasione per fare il punto della situazione sul settore dell’automotive in Italia e in Europa, in un momento storico fortemente condizionato dalla transizione energetica:

“Cerchiamo, e cercheremo, come ministero di mettere le aziende in condizioni di crescere, senza l’ideologia che l’Europa vuole imporre con solo l’elettrico – ha spiegato Salvini – anche elettrico, però ci sono i biocarburanti, c’è l’idrogeno, ci sono le biomasse, quindi è giusto che il consumatore possa scegliere”.