Salone di Parigi: il ritorno della Renault 4

Siamo arrivati all’89esima edizione del famosissimo Salone di Parigi, uno degli eventi più importanti in Europa legato al mondo dell’automotive. Finalmente, dopo anni d’attesa – a causa della pausa obbligatoria dovuta alla pandemia di Covid-19 – la grande manifestazione nella capitale francese torna ad aprire le porte al pubblico.

Ed è proprio in occasione dell’evento che Renault ha deciso di presentare in anteprima esclusiva al mondo intero la rivisitazione moderna di uno dei modelli che ha fatto la storia del brand, che tutti conosciamo: la famosa Renault 4 torna in tutto il suo splendore. Il prossimo 17 ottobre quindi potremo vedere la nuova showcar che rende omaggio in chiave contemporanea all’iconica vettura d’epoca.

Renault 4, una storia senza tempo

Sono passati ormai 30 anni dal momento in cui è cessata la produzione di Renault 4, e oggi la Casa ha scelto il Salone di Parigi 2022 come evento speciale per svelare al pubblico la sua meravigliosa interpretazione moderna dell’iconica Renault 4, conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo.

Il team di Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault, ha deciso di creare una vettura speciale, rivisitazione in chiave moderna di un modello che possiamo definire assolutamente emblematico, e che ha lasciato il segno negli anni 1960, 1970 e 1980. La nuova showcar realizzata da Renault si rivolgerà anche alle giovani generazioni celebrando i 25 anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy. Evento nato nel lontano 1997, grazie a un’idea di Jean-Jacques Rey, ex partecipante della Parigi-Dakar e fondatore dell’agenzia Desertours che organizza viaggi avventura per turisti. Si tratta di un Raid che oggi è diventato molto importante, e conta infatti migliaia di auto partecipanti. Un corsa che racchiude una missione solidale molto importante, che porta giocattoli, materiale scolastico, cibo e denaro in Marocco, a chi ne ha più bisogno.

Renault organizza la sua conferenza stampa presieduta da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault e della Marca Renault, il prossimo 17 ottobre alle ore 9.00 presso il Salone di Parigi, nel suo primo giorno di apertura rivolto alla stampa. La concept car che vedremo presto sarà un modello dal design da fuoristrada, che arriva a 30 anni dalla cessata produzione dell’originale Renault 4, icona di successo della Losanga.

Salone di Parigi 2022: grande ritorno

Abbiamo assistito alla serie di annullamenti del Salone dell’Auto di Parigi, uno degli eventi più importanti che da moltissimi anni coinvolge il panorama automotive internazionale. A causa della pandemia di Covid, infatti, l’evento è stato annullato più volte e oggi finalmente torna: aprirà le porte al pubblico dal 17 al 23 ottobre 2022.

Le fiere di settore e i saloni dell’auto pian piano ricominciano, nella capitale francese infatti il Mondial de l’Auto, l’ultima edizione era stata nel 2018, raggiunge oggi la sua 89esima edizione ed è pronta ad attrarre visitatori da tutto il mondo. L’evento si terrà a Port de Versailles.

Sarà un evento eccezionale: è tutto pronto alla riapertura. Per ridurre i costi sono stati ridotti gli spazi espositivi ed è stata inserita una nuova zona per i test drive, che ormai sono un ‘must have’, per dare modo ai visitatori di provare le novità più recenti lanciate sul mercato o alcuni dei modelli di successo del settore. Il comparto automobilistico purtroppo vive ancora un momento di forte difficoltà causato dalla pandemia di Coronavirus in primis, ma anche dalla crisi dei microchip, dalla carenza di materie prime e dalle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina e dal caro benzina.

Il Mondial de l’Auto 2022 aprirà le porte il 17 ottobre alla stampa e agli operatori di settore, per poi dare ufficialmente il via alle danze per il pubblico dal 18 al 23 ottobre 2022 dalle 9.30 fino alle 22.30. L’ultimo giorno, la domenica, la chiusura sarà anticipata alle 19.00.