Salone di Parigi: prima mondiale per il nuovo SUV di Renault

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault presenta il nuovo SUV Austral

L’offerta di Renault nella categoria SUV si rinnova, il brand mostra al Salone di Parigi la sua nuova creatura, tra le più ambiziose del segmento, che oggi è quello maggiormente in voga in Europa: tra poche ore assisteremo alla prima mondiale di Renault Austral, uno dei modelli più chiacchierati degli ultimi tempi.

Vettura che sarà tra le colonne portanti della riconquista del segmento C, cuore del mercato automobilistico mondiale. Il nuovo Austral prosegue l’offensiva che il marchio ha già avviato con Arkana e Mégane E-TECH Electric in questo segmento, seguendo la tradizione delle “voitures à vivre”, con un approccio moderno, quello della Nouvelle Vague che punta a fare di Renault un punto di riferimento a livello di tecnologia, energia pulita e servizi.

Renaulution: il nuovo piano strategico del brand

Nuovo Renault Austral rientra nel piano strategico Renaulution. Il suo nome richiama il Sud e i grandi spazi, e promette possibilità illimitate, fedele al DNA della Casa. Possiamo definire Renault come un brand caloroso e moderno, sempre al servizio dei suoi clienti, ai quali mira a offrire un’esperienza di vita migliorata.

Le caratteristiche del SUV Renault Austral

Il design esterno di Austral è atletico e tecnologico, e riprende tutti i codici dei SUV. Nella gamma saranno disponibili tre differenti allestimenti, Equilibre, Techno ed Iconic. Per la prima volta su un veicolo Renault, il marchio ha deciso di proporre anche una versione Esprit Alpine dal look sportivo, declinata nei due allestimenti superiori.

Per quanto riguarda l’abitacolo, l’ambiente è high-tech, realizzato con linee e tratti raffinati, in grado di offrire un comfort degno dei modelli delle familiari che hanno fatto la storia di Renault. Il fiore all’occhiello degli interni, molto accoglienti, è il display OpenR che mostra al conducente i dati del cruscotto, di navigazione e multimedia, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google. I due grandi display da 12’’, ai quali si aggiunge un head-up display da 9,3’’, offrono una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un’esperienza di guida intuitiva, immersiva e connessa.

Sono ben 32 i dispositivi di assistenza alla guida offerti dal nuovo SUV Renault Austral, che vanta un grado di modernità senza eguali. L’auto offre inoltre la 4CONTROL Advanced (terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault) e la modalità MULTI-SENSE.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Si tratta del primo veicolo della Losanga progettato sulla piattaforma CMF-CD di terza generazione, sviluppata congiuntamente nell’ambito dell’Alleanz. Il SUV Austral propone una nuova versione del sistema E-TECH Full Hybrid, al tempo stesso più potente e più efficiente, e due motorizzazioni benzina Mild Hybrid da 48V e 12V.

L’auto viene realizzata nello stabilimento ultramoderno di Palencia, in Spagna. È soggetta a rigorosi controlli in ogni singola fase della sua produzione. Dalla scelta dei materiali al controllo delle funzionalità, passando per l’assemblaggio dei componenti e la verniciatura, nulla viene lasciato al caso. La qualità e la sostenibilità sono specifiche imprescindibili, con circa mille requisiti presi in considerazione durante la progettazione del veicolo da esperti interni e un panel di consumatori esterni.

Gli ordini del nuovo SUV Renault Austral in Italia (con prezzi a partire da 32.000 euro) sono aperti da settembre 2022, le consegne inizieranno a partire dal prossimo dicembre. Nuovo Austral permette a Renault di rinnovare la sua offerta di SUV nel segmento C, con un prodotto all’altezza delle sue ambizioni e destinato al cuore del mercato europeo, questo è quello che ha dichiarato Luca de Meo, il CEO di Renault.