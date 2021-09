Al Salone di Monaco svelata la Panda tedesca 

Adaptive City Mobility (ACM) ha deciso di lanciare la sua nuova vettura elettrica, dopo ben 8 anni dedicati allo sviluppo, durante l’IAA Mobility di Monaco. Si chiama City One, il progetto prevede la nascita di questo nuovo modello di serie, finanziato in parte anche dal governo tedesco.

Un’auto elettrica versatile, dalle dimensioni compatte: è lunga 3.6 metri e pesa in tutto 950 chilogrammi. L’auto viaggia ad una velocità massima di 110 km/h e il suo design modulare la rende perfetta per molteplici utilizzi. City One infatti è una vettura che, secondo i costruttori, potrebbe essere usata agilmente sia nel traffico delle ore di punta, sia come veicolo commerciale durante la giornata lavorativa. Un design molto semplice, ma guardandola da vicino notiamo una somiglianza con la nostra mitica Fiat Panda, l’auto più venduta in assoluto sul mercato europeo.

L’abitacolo dell’auto è semplice e minimal, come gli esterni. Notiamo una plancia centrale unica per l'infotainment, la leva della trasmissione e i comandi secondari. Davanti al guidatore è stato inserito invece un supporto dedicato allo smartphone. Per contenere i costi, le finiture sono molto semplici, ridotte al minimo.

Per l’auto che somiglia tanto al nostro mitico Pandino è stata pensata una batteria principale compatta, in grado di fornire un’autonomia di 240 chilometri a ricarica, viste le dimensioni ridotte della City One e il target di clienti. La stessa ha bisogno di otto ore per una ricarica completa da una presa Schuko universale e cinque ore dalle colonnine pubbliche. Sul fondo del bagagliaio ci sono quattro slot in cui si possono inserire batterie aggiuntive da 2,5 kWh e 10,5 kg (si arriva a 360 km di autonomia). Altro spazio per quattro ulteriori batterie anche sul tetto, l'autonomia sale fino a 480 km.

Thomas Neumann, ex CEO di Opel, è stato assunto dalla società ACM per poter mettere a disposizione della Casa che ha prodotta la nuova ‘Panda tedesca’ tutte le sue conoscenze e lanciare finalmente il prodotto sul mercato. La City One avrà un prezzo di listino (ancora non ci sono dati ufficiali) che probabilmente si aggirerà attorno ai 10-15.000 euro, accessibile a tutti. La produzione inizierà nel 2024; non ci resta che attendere gli sviluppi.