Fonte: Ufficio Stampa Audi La nuova Audi Q6 e-tron è tra le protagoniste del Salone di Monaco

Il Salone IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera si prepara a registrare il debutto della nuova Audi Q6 e-tron, modello che sarà svelato in anteprima e che rappresenta il fulcro della nuova strategia di Audi per il settore delle auto elettriche.

Il nuovo progetto di Audi è anche il primo modello della Casa a essere sviluppato a partire dall’innovativa piattaforma PPE. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 3 settembre quando Audi svelerà dettagli inediti sul suo nuovo modello full electric.

Q6 e-tron, un modello rivoluzionario

C’è grande attesa per l’apertura del Salone di Monaco. La fiera dedicata al mondo delle quattro ruote si prepara a registrare il debutto in anteprima di diverse novità destinate a rinnovare il mercato nel corso dei prossimi anni. L’evento aprirà le porte al pubblico il prossimo 5 di settembre ma già nei giorni precedenti sono previste le consuete presentazioni alla stampa.

Il prossimo 3 settembre, in particolare, ci sarà l’atteso debutto della Audi Q6 e-tron. Si tratta del primo modello Audi sviluppato sulla rivoluzionaria piattaforma PPE. Il pianale sarà il fulcro della nuova strategia di Audi per il settore delle auto elettriche e la nuova Q6 e-tron sarà il primo passo di un ambizioso programma di crescita.

Non si tratterà di presentazione del modello di serie: a margine dell’apertura del Salone di Monaco, infatti, Audi svelerà gli interni e il concept digitale della nuova Audi Q6 e-tron, mettendo a disposizione della stampa, degli appassionati e dei futuri clienti una vera e propria preview della rivoluzione elettrica in arrivo per il brand dei Quattro Anelli.

Il lancio commerciale del modello di serie non è imminente ma lo sviluppo si avvia alla conclusione: molto presto Audi potrà contare sul suo primo modello elettrico sviluppato a partire dal nuovo pianale PPE.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Un futuro elettrico per Audi

Audi seguirà la tendenza del mercato delle quattro ruote, puntando sempre di più sull’elettrico, tecnologia di riferimento in particolare per l’Europa già pronta allo stop alla vendita di auto benzina e diesel nel 2035. Il Salone di Monaco sarà il primo atto di un programma di trasformazione della gamma Audi che ruoterà intorno alla Audi Q6 e-tron e, soprattutto, alla piattaforma PPE.

In occasione della fiera, il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, e i membri del Board Audi AG, a partire dall’Amministratore Delegato Gernot Dollner, illustreranno le strategie del Gruppo nel corso di una conferenza stampa in programma il 4 settembre.

Il focus sarà sull’elettrico e sulle nuove tecnologie che supporteranno la transizione verso una mobilità a zero emissioni. L’evento sarà l’occasione giusta per confermare il ruolo centrale della Audi Q6 e-tron e della piattaforma PPE per il futuro dell’azienda.

Audi e, più in generale, il Gruppo Volkswagen saranno tra i protagonisti della fiera tedesca. Audi, in particolare, avrà una grande area espositiva in cui mostrerà l’attuale gamma elettrica e i progressi svolti nella creazione di un’economia circolare legata al settore auto. Sarà esposta anche la concept Audi activesphere, una crossover coupé ideata da Audi Design Studio di Malibu.