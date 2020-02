Salone di Ginevra, Kia presenta la nuova Sorento

editato in: da

Nuovo Kia Sorento premiato con l’iF Design

La nuovissima Kia Sorento 2020 verrà presentata al pubblico in anteprima mondiale durante la prossima edizione del Salone Internazionale dell’Auto a Ginevra, che si terrà il prossimo mese di marzo.

La nuova vettura è stata progettata e realizzata per affrontare la vita quotidiana al massimo, si tratta della quarta generazione di Kia Sorento. Il suv globale di punta di Kia Motors Corporation è l’ultimo arrivato alla gamma dei nuovi suv del brand, completamente rinnovata e rinvigorita.

La nuova Kia Sorento è il primo veicolo basato sulla piattaforma della Casa realizzata per suv di medie dimensioni, l’auto innalza gli standard nel suo segmento per un l’alto livello di praticità, offrendo grande spazio, alla pari con veicoli più grandi. Il nuovo modello segna anche la prima adozione della motorizzazione ibrida nella gamma Sorento.

Kia si rivolge al mercato globale dei suv applicando una serie di innovazioni alla nuova e meravigliosa Sorento, tra cui i sistemi avanzati di assistenza alla guida, le inedite funzionalità di connettività e infotainment di ultima generazione. Il suv Kia Sorento è un pilastro della gamma globale del brand, da quando l’auto è stata lanciata sul mercato globale nel 2002 (quadi vent’anni fa) sono stati distribuiti e immatricolati ben più di 3 milioni di modelli in tutto il mondo.

La nuova Kia Sorento sarà rivelata per la prima volta il 3 marzo 2020 alla stampa, prima dell’apertura del Salone di Ginevra 2020, dove tutti i visitatori la vedranno esposta. La quarta generazione del suv coreano sarà poi in vendita nel secondo semestre di quest’anno. Il brand ha anticipato il nuovo suv con questi due teaser che lasciano intravedere alcuni dettagli inediti.

Lo stile dovrebbe essere lo stesso del modello Tellurite, un suv che non conosciamo bene perché è destinato solo al mercato americano. Le dimensioni della nuova Kia Sorento rimarranno pressoché uguali rispetto all’attuale generazione, molto probabilmente l’abitacolo adotterà la configurazione standard a sette posti e il volume del bagagliaio sarà di circa 600 litri di capacità minima, ma ancora la Casa non ha fatto trapelare informazioni ufficiali in merito.

In ambito di motorizzazioni possiamo dire che al momento del lancio la nuova Kia Sorento sarà proposta con il motore turbodiesel da 2.200 cc CRDi da 200 cavalli abbinato alla trasmissione automatica a 8 rapporti e dotato in aggiunta della tecnologia mild hybrid. Sarà disponibile anche nella versione AWD a trazione integrale. Il prossimo anno vedremo anche le prime versioni full hybrid e plug-in hybrid.