Al Salone di Francoforte la versione esclusiva della Ford Puma

Ford Puma Titanium X: il Suv che ti massaggia

In occasione del Salone di Francoforte verrà esposta per la prima volta al pubblico la nuova Ford Puma Titanium X.

Il crossover di ispirazione suv della Casa dell’Ovale Blu esalta il suo design con questa nuova versione, caratterizzata da elementi distintivi come i sedili con rivestimenti removibili e lavabili, che danno la possibilità di tenere gli interni praticamente sempre come nuovi. Oltretutto è il primo modello in assoluto di questo segmento a offrire al conducente il sedile con in massaggio lombare, il Lumbar Massage Seat.

Altre caratteristiche uniche di questa vettura sono l’Hands-free Tailgate, il sistema audio premium B&O, il pad di ricarica wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento e l’apertura e chiusura del portellone senza l’uso delle mani. Ogni dettaglio all’interno è stato inserito per esaltare il fascino e l’eleganza di questa meravigliosa Ford Puma Titanium X, peculiarità uniche ed esclusive, finiture premium.

Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe, ha dichiarato: “Lo stile sofisticato e il comfort sono l’essenza della nostra nuova Ford Puma, e l’elegante versione Titanium X incarna perfettamente queste qualità. Le tecnologie presenti di serie, solitamente riservate ai modelli di alta gamma, offriranno un comfort eccezionale per i clienti di crossover compatti”.

Le specifiche premium conferiscono al segmento dei crossover compatti un nuovo livello di esclusività, danno la possibilità ai clienti di vivere l’esperienza di guida all’insegna di un comfort senza eguali. Sonja Vandenberk, Chief Designer, Colour and Materials, Ford of Europe ha dichiarato: “Volevamo che Puma Titanium X fosse accogliente e confortevole proprio come casa propria, quindi abbiamo utilizzato colori, finiture e una realizzazione di interni complessiva che riflettesse quell’ambiente”.

L’EcoBoost Hybrid offerto dalla nuova Ford Puma Titanium X è stato creato su misura per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. Una tecnologia che potenzia il motore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, tutto è stato pensato e progettato per rendere l’esperienza di guida più confortevole, meno impegnativa e più sicura. Tra questi possiamo citare il sistema Ford Lane-Keeping, migliorato con la funzionalità Road Edge Detection, che oggi riconosce gli eventuali cambiamenti del manto stradale e può applicare la coppia per evitare che il veicolo perda aderenza.

“Durante tutto il processo di sviluppo, il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un livello di praticità senza precedenti in un prodotto che fosse compatto ed efficiente. L’esclusivo MegaBox è un esempio del pensiero innovativo che ci ha aiutato a garantire il massimo della versatilità senza compromettere lo stile elegante e seducente della Puma Titanium X”, ha dichiarato Norbert Steffens, Chief Programme Engineer di Puma.