Salone di Francoforte: la sportiva Volkswagen T-Roc R da 300 CV

Volkswagen T-Roc R: la versione più sportiva della crossover compatta

La prima apparizione di Volkswagen T-Roc R è avvenuta in occasione del Salone di Ginevra lo scorso mese di marzo.

A breve finalmente la variante sportiva e potente del suv della Casa verrà svelata al Salone di Francoforte, l’auto che porta gli stessi contenuti dinamici della Golf R, primo tra tutti il motore TSI 2.0 in grado di erogare l’eccezionale potenza di 300 cavalli e la coppia massima di 400 Nm, con uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.8 secondi; la velocità massima è autolimitata a 250 km/h.

Volkswagen ha creato questa nuova versione del suv senza trascurare alcun dettaglio sia per quanto riguarda le caratteristiche tipiche di ogni modello della famiglia sia per quanto concerne invece gli elementi che preferiscono tutti gli appassionati della guida sportiva. La T-Roc R presenta quindi trazione integrale 4Motion, telaio sportivo con assetto adeguato alle prestazioni, cambio a doppia frizione a sette rapporti, servosterzo progressivo, regolazione della dinamica di guida con Race Mode e sistema Launch Control.

Per quanto riguarda l’aspetto esterno il frontale è stato rivisitato completamente, con luci diurne integrate verticalmente, prese d’aria estese verso l’alto e uno specifico trattamento per la mascherina e gli scudi anteriore e posteriore. Diffusore R e inedite uscite d’aria spiccano in coda, bello anche lo spoiler sul tetto, maggiorato rispetto alle T-Roc classiche. Il doppio scarico è inedito, terminali sportivi, che possono essere richiesti anche nell’allestimento Performance in titanio con un sovrapprezzo.

La nuova versione di Volkswagen T-Roc R con prestazioni eccezionali e 300 cavalli di potenza, di serie è equipaggiata con cerchi da 18 pollici disegno Spielberg, ma se il cliente lo richiede, possono essere montati anche i cerchi da 19 pollici con disegno Pretoria rifiniti nel colore Dark Graphite. Tanti sono gli optional disponibili per il suv prestazionale della Casa, tra questi ci sono lo scarico Performance e i cerchi Pretoria, oltre al sistema hi-fi Beats e il Dynamic Chassis Control DCC, gli elementi di finitura in Lapiz Blue Opaco. Per l’ultimo trimestre di quest’anno è prevista la commercializzazione del nuovo T-Roc R in Italia, l’auto è già ordinabile e disponibile a partire da 43.995 euro con generose dotazioni di serie.