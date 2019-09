Salone di Francoforte: le novità di Ford

editato in: da

Ford presenta le sue novità al Salone di Francoforte 2019, che inizierà a breve.

All’evento la Casa dell’Ovale Blu sarà presente con la nuova Ford Kuga e la nuova Ford Puma, che i designer hanno creato con linee più morbide e tondeggianti rispetto a quello che invece vede oggi la concorrenza, che punta su uno stile più estremo e ‘tagliente’.

La prima auto di cui vogliamo parlare, e della quale abbiamo già raccontato molto, è la Ford Puma, quella che da coupé degli anni Novanta è diventata oggi addirittura un crossover, che fa parte di un segmento di grande successo dei nostri tempi. La vettura è nata dalla stessa piattaforma della Ford Fiesta, è solo più grande, e pone al centro dell’attenzione il bagagliaio. Sono infatti 456 i litri di capacità del vano, che si posiziona al top della categoria.

Il MegaBox, con il coperchio rivolto verso il basso, può essere utilizzato per nascondere attrezzature sportive sporche o stivali di gomma fangosi. La fodera sintetica e il tappo di drenaggio sul fondo ne facilitano la pulizia con acqua. Di recente è diventato anche una Spa per i nostri amici a quattro zampe, in occasione della Giornata Internazionale del Cane. Per quanto riguarda le motorizzazioni, Ford Puma offre il 1.0 EcoBoost da 125 cavalli con tecnologia mild-hybrid da 48 V, ma è disponibile anche la versione da 155 CV. Ci sono poi il benzina 1.0 tradizionale da 125 CV e il diesel da 1.5 litri e 120 cavalli.

L’altra vettura che sarà presentata al Salone di Francoforte è la Ford Kuga, che è nata proprio con l’intento di essere la più elettrificata dell’Ovale Blu di sempre. Vi saranno sia la versione mild hybrid, che full hybrid che ibrida plug-in. La terza generazione del suv è attesa per il 2020 ed è stata completamente rinnovata. La sua carrozzeria, in alcune parti, richiama la Ford Focus Active, sono pressoché uguali ad esempio gli specchi retrovisori e la griglia del radiatore. Parliamo dei sistemi di sicurezza, che oggi sono sempre in primo piano sulle vetture di ultima generazione, grazie alle tecnologie avanzate. La dotazione della nuova Ford Kuga è completa, ci sono infatti il sistema di mantenimento della corsia, insieme alla frenata automatica d’emergenza e al cruise control.