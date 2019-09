Salone di Francoforte, Cupra presenta Tavascan: suv sportivo elettrico

editato in: da

CUPRA Tavascan Concept: il Suv elettrico ad alte prestazioni

All’inizio dell’anno Cupra ha svelato Formentor Concept, oggi ecco un altro veicolo elettrico per la Casa.

Continua la strada delle prestazioni elettrificate con Cupra Tavascan Concept, che sarà presentata al Salone di Francoforte. L’esclusivo marchio automobilistico sta ora collegando il suo DNA ad alte prestazioni con la tecnologia di propulsione più all’avanguardia e un design sofisticato, emotivo ed espressivo. Il risultato è proprio questo nuovo mezzo, un veicolo progettato per soddisfare le esigenze di un mercato che dovrebbe crescere del 15% all’anno, quello dei suv coupé completamente elettrici.

La nuova Cupra Tavascan Concept unisce le linee di un crossover a quattro porte, con la presenza di un suv e l’eleganza di una coupé sportiva, è il primo veicolo da strada di Cupra a utilizzare un propulsore elettrico al 100%, offrendo così emissioni zero. L’auto prende il nome da un villaggio situato nei Pirenei, che è davvero unico per il suo paesaggio mozzafiato e la natura circostante.

Wayne Griffiths, Ceo di Cupra, ha dichiarato: “Oltre a Cupra Formentor, che sarà lanciato nel 2020 insieme ad altri due modelli ibridi plug-in ad alte prestazioni, abbiamo già dimostrato le nostre capacità tecnologiche sviluppando la prima auto da turismo elettrica al 100% al mondo, la Cupra e-Racer. Con la presentazione del Concept completamente elettrico di Tavascan, stiamo traducendo questa visione anche su strada e dimostrando che le prestazioni possono essere elettrificate”.

L’esterno del veicolo integra prestazioni ed efficienza, portando carattere e dinamismo al segmento. L’auto mostra l’esclusivo logo illuminato sull’anteriore e unisce sofisticate vernici che accentuano il suo design sportivo, con elementi in fibra di carbonio tono su tono e delicati dettagli in rame. Le linee esterne scolpite di Cupra Tavascan si rispecchiano anche all’interno. Uno spazio che unisce concetti materiali e tecnologici con grande attenzione, per creare un abitacolo che fornisce il perfetto equilibrio tra orientamento al conducente e comfort del passeggero.

Cupra Tavascan Concept offre una visione unica del futuro ad alte prestazioni del marchio, sfruttando il potere dell’elettrificazione per fornire un livello di raffinatezza ed emozione non ancora visto sul mercato. Il crossover coupé a quattro porte unisce l’aspetto di un suv con l’eleganza di una coupé. Per quanto riguarda il motore, ne vediamo uno sull’asse anteriore e uno sul retro, e forniscono una potenza combinata di 306 CV a tutte e quattro le ruote. La nuova concept car Cupra Tavascan farà il suo debutto mondiale al Salone di Francoforte 2019.