Fonte: Ufficio Stampa IAA Mobility L'edizione 2023 di IAA Mobility apre le porte il 5 settembre

Ci siamo quasi: è tutto pronto per la partenza del Salone di Monaco, uno dei principali eventi fieristici dedicati al mondo automotive di questo 2023. La fiera, il cui nome ufficiale è IAA Mobility (Internationale Automobil Ausstellung), è in programma tra il 5 e il 10 settembre 2023. Questa nuova edizione segna un’importante svolta per l’evento oltre che per tutto il sistema fieristico europeo dedicato al mondo delle quattro ruote.

L’evento che si svolgerà a Monaco di Baviera, una delle città simbolo del mondo dei motori tedesco, non si concentrerà solo sulla presentazione di nuove auto (le novità in arrivo sono comunque tante) ma avrà tanti eventi legati ad altri tempi del mondo dei motori. Spazio, quindi, alla mobilità sostenibile, ai veicoli elettrici, alle soluzioni di trasporto innovativo e alla guida autonoma, con tante novità legate alle tecnologie di ultima generazione.

Una fiera ricca di novità

L’edizione 2023 di IAA Mobility punta a raccontare il presente e il futuro del mondo dell’auto a 360°. La fiera, come anticipato nell’introduzione, non si limiterà a un’esposizione di nuove auto. Tra gli stand del salone tedesco, infatti, ci sarà tanto spazio per la mobilità del futuro, con le tecnologie dedicate al trasporto sostenibile, soprattutto in ambito urbano.

L’organizzazione ha annunciato quattro diverse sezioni per la nuova edizione del Salone di Monaco. La principale sarà IAA Summit che rappresenterà il punto di incontro tra i professionisti del settore e sarà il palcoscenico per la presentazione delle ultime novità in arrivo dalle varie Case che hanno confermato la presenza all’evento.

Spazio anche per IAA Citizen Lab, un’area della fiera dedicata ai problemi e alle soluzioni per la mobilità che punta a essere un luogo di incontro tra aziende e cittadini. L’evento includerà anche l’area IAA Experience che sarà dedicata ai veicoli elettrici (non solo auto ma anche mezzi a due ruote, monopattini e altro ancora). I visitatori avranno la possibilità di provare gli ultimi prodotti per la mobilità a zero emissioni.

A completare le aree della fiera tedesca ci sarà IAA Open Space, una lunga serie di attività collaterali che si svolgeranno, come un vero e proprio “fuorisalone”, per tutta la città di Monaco di Baviera. Gli eventi saranno accessibili gratuitamente e si concentreranno, in particolare, sulle soluzioni da applicare alla mobilità del futuro. Anche considerazione lo spostamento fuori Europa del Salone di Ginevra, la fiera di Monaco è sempre di più il riferimento del settore delle quattro ruote per il nostro continente.

Spazio anche per le nuove auto

Il nuovo format del Salone di Monaco affianca e non sostituisce quello tradizionale. IAA Mobiliy e sarà il palcoscenico per la presentazione di tante novità in arrivo per il prossimo futuro del settore delle quattro ruote. Tra il 5 e il 10 di settembre, infatti, è atteso il debutto di diversi nuovi modelli. Le Case che hanno confermato la presenza all’evento sono numerose.

Ci sarà il Gruppo Volkswagen che sarà presente con Audi, Cupra, Porsche oltre che con il marchio Volkswagen. Spazio anche per altri costruttori storici come Ford, Mercedes e Renault. Presente, naturalmente, è anche il Gruppo BMW che, di fatto, gioca “in casa” per questa fiera. Tra i marchi protagonisti dell’evento ci saranno diversi costruttori cinesi come BYD, Dongfeng Group e Xpeng che ribadiranno l’interesse della Cina per il mercato europea.

La protagonista a sorpresa del Salone di Monaco sarà, però, Tesla, sempre più legata alla Germania dove ha realizzato la sua prima Gigafactory europea. L’azienda americana, che ha appena mostrato la prima foto ufficiale del suo Cybertruck, debutta come espositore in una fiera dedicata al mondo dell’auto in Europa e dovrebbe presentare diversi progetti legati al suo futuro europeo.