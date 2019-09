Salone di Francoforte: tutte le novità di Hyundai

editato in: da

Salone di Francoforte: ecco la nuova Hyundai i10

Con la partenza del Salone di Francoforte 2019, in programma dal 10 al 22 settembre, Hyundai offre una prospettiva esclusiva sul futuro della mobilità. Il brand presenta in anteprima la nuova concept elettrica EV 45, che anticipa il design dei prossimi modelli elettrificati. Riflettori puntati inoltre sulla Veloster N ETCR, la prima auto da corsa 100% elettrica sviluppata da Hyundai Motorsport. All’appuntamento di Francoforte Hyundai celebra anche la presentazione in anteprima mondiale della Nuova i10.

Un tempo l’auto era concepita come un semplice mezzo di trasporto. Oggi l’idea di auto è in continua evoluzione ed è sempre più sfumato il confine tra mezzo per muoversi e viaggiare e ambiente da vivere. Al Salone di Francoforte 2019, Hyundai racconta la sua strategia di esperienze personalizzate che offrirà a bordo dei prossimi veicoli elettrici. Nella visione del brand, le auto offriranno ai clienti una sempre maggiore libertà di customizzazione degli spazi, per esprimere il proprio stile di vita – esattamente come si fa quando si arreda la propria casa.

A Francoforte, con la concept car EV 45, il brand svela l’evoluzione della propria visione sul futuro della mobilità. ”Siamo orgogliosi di presentare ancora una volta prodotti innovativi, così come la nostra visione della mobilità futura proprio a Francoforte, il nostro salone di casa” – afferma Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Prodotto di Hyundai Motor Europe. ”Con la nuova concept EV 45 e la prima auto da corsa completamente elettrica, Hyundai sta ulteriormente dimostrando di essere all’avanguardia nell’eco-mobilità”.

Hyundai presenta il futuro elettrico del motorsport

Hyundai Motorsport ha recentemente rilasciato un teaser della sua prima auto elettrica da competizione, disegnata e prodotta presso la sede ad Alzenau, in Germania. HMSG svela la vettura in esclusiva durante il primo giorno del Salone di Francoforte dedicato alla stampa, segnando una nuova era per il brand nel motorsport. Il nuovo entusiasmante modello di Hyundai incarna la perfetta combinazione tra auto sportive e tecnologie green.

Hyundai Generator

Hyundai a Francoforte presenta anche Hyundai Generator, una stazione di ricarica portatile per i veicoli elettrici e la più recente funzionalità di ricarica elettrica senza emissioni. L’idrogeno utilizzato è infatti sostenibile in quanto prodotto da risorse rinnovabili come il solare o l’eolico. Hyundai Generator è un sistema di carica mobile che consiste in due celle a combustibile, così da essere in grado di fornire energia a due veicoli contemporaneamente anche in ricarica rapida, e risulta meno rumoroso dei convenzionali generatori a diesel. Come service provider del nuovo campionato ETCR (Electric Touring Car Racing), Hyundai fornirà lo Hyundai Generator come sistema di ricarica per tutti i veicoli. Anche questa inedita soluzione sostiene il percorso verso la transizione alla tecnologia elettrica.

Nuova Hyundai i10

A Francoforte Hyundai presenta in anteprima mondiale la Nuova i10, la più recente novità della famiglia ‘i’ del brand che, con le sue dotazioni di sicurezza a connettività, è pronta a rivoluzionare il segmento delle city car e giocherà un ruolo chiave nella strategia di Hyundai in Europa. Oltre a presentare un nuovo e dinamico look, Nuova Hyundai i10 vanta infatti importanti novità anche in termini di connettività, tra cui le tecnologie Connected Car e Bluelink®, che la rendono best in class nel suo segmento. La nuovissima citycar incarna i valori fondamentali di Hyundai e combina due dei suoi pilastri chiave: Affidabilità (Assurance) e Prestazioni (Performance). È un’auto che è stata costruita in Europa per l’Europa ed è espressione dell’approccio di Hyundai di rendere la mobilità accessibile a tutti, garantendo alti standard qualitativi.

Oltre a Nuova i10, Hyundai svela anche la i10 N Line. È il terzo modello dopo i30 e Tucson ad essere equipaggiata con il pacchetto N Line. Offrendo un allestimento dinamico e garantendo un maggiore il piacere di guida, N Line è diventato un asset importante della strategia di prodotto del brand.

Nuova Kona Hybrid e Nuova IONIQ Electric

Con la più ampia gamma di motorizzazioni elettrificate sul mercato e gli oltre 600.000 veicoli elettrificati venduti nel mondo, Hyundai è leader nella mobilità del futuro. Al Salone di Francoforte i visitatori possono conoscere da vicino gli ultimi modelli della flotta green: Nuova Kona Hybrid e Nuova IONIQ Electric, entrambe tra le protagoniste dello stand Hyundai (Hall 11).

La collaborazione con Join the Pipe

Hyundai ha collaborato con Join the Pipe, società con sede in Olanda che produce bottiglie riutilizzabili multiuso per ridurre la quantità di rifiuti che provengono da bottiglie di plastica monouso. I visitatori dello stand Hyundai possono ricevere una bottiglia sostenibile dall’apposita “Recharging Station”. Con questa collaborazione, Hyundai contribuisce alla pulizia delle città nei Paesi in via di sviluppo distribuendo l’acqua potabile in modo equo e igienico.