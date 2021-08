Salone del Camper di Parma: tante sorprese per la nuova edizione

editato in: da

Torna il Salone del Camper di Parma: la nuova edizione dell’evento dedicato a chi predilige una vacanza green all’insegna della natura e del turismo slow va in scena dall’11 al 19 settembre 2021 con tanti appuntamenti e nuovi format.

Sono tante le novità di quest’anno, a cominciare dai Giardini del Salone: ogni padiglione, all’interno di Fiere di Parma, avrà una rilassante area verde a tema, dove potersi fermare e ritrovarsi in armonia con la natura. Ci saranno speciali aree relax dove poter recuperare le energie circondati dal verde, con un giardino all’interno di ciascuna zona.

Si passa dal paesaggio collinare toscano del padiglione 6 al bosco di querce che ricorda le montagne del nord Italia del padiglione 3, fino al grande ulivo circondato da pietra leccese e da cespugli mediterranei del padiglione numero 5.

Il Salone del Camper di Parma, il più grande catalogo vivente di camper e caravan, si trasforma così in un viaggio tra i colori e i profumi della natura, ideale per gli amanti del turismo en plen air. Sono tante le attività distribuite nell’arco dei nove giorni della manifestazione.

Cucinare in Camper prevede show cooking per imparare a cucinare ricette semplici e originali in camper: verranno proposti piatti tipici come il Frico, perfetto da assaggiare lungo un itinerario sulla Strada dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, oppure la Crema al Parmigiano Reggiano.

Con l’evento A Scuola di Camper verranno proiettati 9 diversi video tutorial emozionali e didattici che illustrano la semplicità di utilizzo dei camper e dei caravan considerati il futuro degli alloggi trasportabili made in USA e Francia. Un’area del Salone del Camper di Parma è dedicata anche al mondo delle bici: allestito anche un percorso esterno di Pumptrack e Mtb adatto sia agli adulti che ai bambini desiderosi di perfezionare le proprie abilità di ciclisti con istruttori professionisti.

Per i bambini della fascia d’età 3-10 anni, è disponibile il Kinderheim, uno spazio ispirato all’outdoor education e all’intrattenimento: oltre a essere un’area di accoglienza, diventa un’esperienza arricchita di pratiche educative e didattiche basate sull’uso dei materiali naturali.

In scena presso Fiere di Parma, il Salone del Camper consentirà a tutti gli appassionati di muoversi e scoprire le novità dei camper, dei caravan, della componentistica e degli accessori, insieme a tante attività divertenti, ricreative e didattiche.