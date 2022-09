Al Salone del Camper l’edizione speciale per Schumacher

Fonte: Ufficio Stampa Robeta Al Salone del Camper il gioiellino realizzato con Ralf Schumacher

Abbiamo contattato l’azienda slovena Robeta, formata da un team giovane e motivato di persone che ha l’obiettivo di offrire ai propri clienti veicoli con “una marcia in più”, realizzati secondo i desideri e il gusto delle persone. E oggi la Casa ha unito le sue forze a quelle dell’ex star della Formula 1, Ralf Schumacher, il fratello del noto campione purtroppo oggi costretto a letto dopo il terribile incidente, per creare un vero e proprio yacht su ruote.

Due settimane fa si è tenuto il tradizionale Salone del Camper a Düsseldorf, la più grande fiera internazionale di settore. Con tante novità, un’ottima partecipazione e una meravigliosa atmosfera, quest’anno l’evento ha confermato che il caravanning è molto di moda come forma di vacanza. In dieci giorni si sono radunati in fiera più di 235.000 fan provenienti da 72 differenti Paesi.

In fiera è stata presentata Robeta, l’azienda slovena che abbiamo contattato e che, con i suoi modelli standard, è ai vertici dei produttori di camper e furgoni. La Casa ha voluto rafforzare la sua presenza sul mercato europeo collaborando con un ex pilota di F1, Ralf Schumacher, personaggio di grande notorietà e molto amato dal pubblico. E così i visitatori presenti all’evento sono rimasti a bocca aperta grazie al progetto esclusivo di Robeta, creato in collaborazione con l’ex pilota.

Robeta ha presentato al pubblico il nuovo veicolo di lusso “Robeta Schumacher Edition”, progettato secondo i desideri e in collaborazione con l’ex stella della Formula 1 Ralf Schumacher. Pochi probabilmente sanno che Ralf è un vero appassionato di natura, sport all’aria aperta e campeggio.

Gli interni del camper

Durante la creazione del veicolo, il team ha seguito le linee guida del segmento nautico di yacht prestigiosi, aggiungendo l’elettronica di ultima generazione. Secondo Schumacher, si tratta di un vero e proprio “yacht su ruote”, perché l’aspetto generale, le attrezzature e l’arredamento sono su un livello completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere sui normali camper.

Durante tutto il processo di realizzazione del camper è stato anche consultato un costruttore di yacht. L’azienda ha avviato il progetto “Robeta Schumacher Edition” due anni fa. Secondo quanto dichiarato da Ralf Schumacher, i suoi desideri – come emergeva dai primi colloqui con la Casa – dovevano essere adattati al peso e alle specifiche del veicolo, e non è stato per niente facile.

Per esempio, nel camper non è stato inserito un letto classico, ma un letto basculante che si adatta al tetto del Mercedes Sprinter, il veicolo di partenza. La sua particolarità è di essere l’unico letto prodotto in serie che si muove elettricamente in verticale e si allunga elettricamente in orizzontale fino alle dimensioni desiderate. Inoltre, il letto è anche “galleggiante”, è sospeso in aria e fissato alla struttura del soffitto solo con cavi d’acciaio a quattro punti senza guide o supporti aggiuntivi. Anche la cucina e il bagno hanno ricevuto grandi consensi dal pubblico, la prima è dotata di un piano cottura a induzione, di una lavastoviglie e una cantina per vini. Il bagno non è da meno con la sua praticità e il tocco lussuoso, che sembra appartenere alla categoria degli hotel 5 stelle lusso. Doccia interna con parete divisoria in vetro, lavabo nero, wc in ceramica e grande specchio illuminato.

Il futuro di Robeta con Ralf Schumacher

La riuscita collaborazione tripartita dell’azienda Robeta, di Ralf Schumacher e di Mercedes Benz ha gettato solo le basi per quella che potrebbe essere una vera rivoluzione nel mercato dei camper più lussuosi.

Il veicolo di base scelto per la trasformazione è un Mercedes Sprinter con 190 cavalli di potenza, trazione 4×4, 7,36 m di lunghezza e cambio automatico a 9 marce. La dotazione di serie comprende i sistemi di assistenza e sicurezza, multimediali e l’elettronica di ultima generazione. Nella zona giorno del veicolo è stato aggiunto un sistema audio di un produttore nautico di fama mondiale (JL) con due amplificatori e due subwoofer. Una particolarità di questo veicolo è anche l’illuminazione, che è biometrica e influisce sull’umore degli occupanti. L’elettronica è la stessa che vediamo su yacht prestigiosi.