Salone dell’Auto di Parigi: il ritorno dopo 4 anni

Fonte: 123RF Saone dell'Auto di Parigi: riapre dopo 4 anni

Abbiamo assistito alla serie di annullamenti del Salone dell’Auto di Parigi, uno degli eventi più importanti che da moltissimi anni coinvolge il panorama automotive internazionale. A causa della pandemia di Coronavirus, infatti, l’evento è stato annullato più volte e oggi finalmente torna: aprirà le porte al pubblico dal 17 al 23 ottobre 2022.

Le fiere di settore e i saloni dell’auto pian piano ricominciano, nella capitale francese infatti il Mondial de l’Auto, l’ultima edizione era stata nel 2018, raggiunge oggi la sua 89esima edizione ed è pronta ad attrarre visitatori da tutto il mondo. L’evento si terrà a Port de Versailles e, come sappiamo, si tratta di una delle manifestazioni del settore automotive tra le più grandi e visitate. Purtroppo però a causa di tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti in questi 4 lunghi anni, gli organizzatori sono stati costretti a ripensare e ridimensionare il Salone di Parigi.

Questo non significa che non sarà un evento eccezionale, è tutto pronto alla riapertura, ma per ridurre i costi sono stati ridotti gli spazi espositivi ed è stata inserita una nuova zona per i test drive, che ormai sono un ‘must have’, per dare modo ai visitatori di provare le novità più recenti lanciate sul mercato o alcuni dei modelli di successo del settore. Il settore automobilistico purtroppo vive ancora un momento di forte difficoltà causato dalla pandemia di Coronavirus in primis, ma anche dalla crisi dei microchip, dalla carenza di materie prime e dalle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina e dal caro benzina (oggi prorogato nuovamente il taglio delle accise).

La settimana degli eventi a Parigi

Il Salone dell’Auto il mese prossimo si terrà in concomitanza con l’Equi Auto 2022: per questo motivo quella settimana è stata definita la Paris Automotive Week. Per chi non la conoscesse, l’Equip Auto è una fiera in cui espongono i principali brand di autoricambi, componentistica e aftermarket.

Il Mondial de l’Auto 2022 aprirà le porte il 17 ottobre alla stampa e agli operatori di settore, per poi dare ufficialmente il via alle danze per il pubblico dal 18 al 23 ottobre 2022 dalle 9.30 fino alle 22.30. L’ultimo giorno, la domenica, la chiusura sarà anticipata alle 19.00.

Dove si terrà l’evento e come acquistare i biglietti

Il Salone dell’Auto di Parigi giunge alla sua 89esima edizione, che si svolgerà nei padiglioni numero 3, 4, 6, 5.1 del Paris Expo Porte de Versailles; con i mezzi pubblici parigini è possibile raggiungere la location in maniera semplice, oppure è facile recarsi all’evento anche con auto e navette dai principali aeroporti.

Per quanto riguarda i biglietti per l’ingresso all’edizione 2022, si possono comprare solo ed esclusivamente sul sito ufficiale. Il costo dell’ingresso libero giornaliero è di 30 euro, e permette l’accesso a tutti i padiglioni e all’area test drive. Per venerdì, sabato e domenica ad oggi i ticket sono già sold out, il numero di posti disponibili è limitato a causa delle restrizioni sanitarie.

Al momento sul sito ufficiale della manifestazione non è ancora presente un elenco di tutte le Case automobilistiche e degli espositori presenti al Salone di Parigi. Possiamo dire però che c’è un primo gruppo di brand che sappiamo essere sicuramente presenti, e da questo notiamo come l’industria tedesca sia in prima linea, visto che il Gruppo Volkswagen e BMW e MINI saranno certamente al Mondial de l’Auto 2022.