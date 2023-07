Il rottame di una Ferrari venduto a una cifra record

Fonte: RM Sotheby's Rottame della Ferrari all'asta da RM Sotheby's.

Le Ferrari si sa, rappresentano il sogno di tanti automobilisti: i modelli del Cavallino Rampante sono sempre tra i più ambiti al mondo, anche e soprattutto quelli d’epoca. Ma ciò che succede a una vecchia rossa di Maranello, ridotta ormai a un rottame, ha dell’incredibile: è stata messa in vendita all’asta ed è destinata a raggiungere un prezzo record.

Il rottame è quello che rimane di una Ferrari 500 Mondial Spider, modello che venne prodotto in sole 13 unità dall’azienda emiliana: si tratta della vettura con il numero di telaio 0406 MD che ha una storia affascinante alle spalle, è il secondo esemplare costruito e ha ottenuto trionfi importanti nella storia delle corse.

Asta record per il rottame di una Ferrari

La Spider ridotta a poco più di un rottame che verrà messa in vendita da RM Sotheby’s fa parte delle 20 rare Ferrari ritrovate in un capannone negli Stati Uniti d’America, in una zona poco distante dallo storico circuito di Indianapolis: tra queste troviamo modelli di grande importanza come una 250 GT Coupé Speciale del 1956 e una Testarossa del 1991.

Di recente, inoltre, Fernando Alonso ha venduto una Ferrari Enzo: il modello appartenuto al due volte campione del mondo di Formula 1 che nel corso della sua carriera è stato pilota Ferrari dal 2010 al 2014 senza però riuscire a vincere il titolo iridato con la Rossa, è stata acquistata per la cifra monstre di 5,4 milioni di euro.

La Ferrari ridotta a un ferrame è in vendita presso la Casa d’asta RM Sotheby’s: alla guida di questo esemplare, il pilota Franco Cortese si piazzò al quarto posto alla Mille Miglia del 1954. Sempre alla guida della stessa Ferrari 500 Mondial Spider, Cortese arrivò in ottava posizione nel Gran Premio d’Imola.

Qualche tempo più tardi, verso la metà degli anni Sessanta, la Rossa in questione fu protagonista di un incidente che la danneggiò in maniera grave: al giorno d’oggi, tra l’altro, mancano dei componenti originali come il motore, la trasmissione e gli angoli dell’assale posteriori, sostituiti con quelli appartenenti al modello 0440 MD.

Per la sua storia nel mondo del motorsport, per l’esclusività di un modello realizzato in pochissimi esemplari e per il grave incidente, il rottame della Ferrari 500 Mondial Spider rappresenta qualcosa di estremamente raro, anche se è arrivato ai giorni nostri in pessime condizioni. Ciò che rimane del bolide di Maranello è stato messo in vendita da RM Sotheby’s e stando allo studio condotto da parte di diversi esperti del settore, il suo prezzo potrebbe superare addirittura i 2 milioni di dollari.

La nota Casa d’Aste, in passato, ha già venduto una Ferrari Mondial Spider: un modello del 1954 di Pinin Farina in condizioni quasi perfette, battuto per più di 3 milioni di euro (3.717.500 per l’esattezza). L’asta del rottame di Ferrari è in programma il 19 agosto: per quel giorno gli esperti si aspettano un’asta selvaggia che farà schizzare alle stelle il prezzo.

La storia della Ferrari 500 Mondial Spider

La Ferrari 500 Mondial era alimentata da un motore quattro cilindri da 2,0 litri e il “500” nel nome rappresentava la cilindrata nominale di ogni cilindro. Il nome “Mondial”, invece, era stato scelto per celebrare i titoli mondiali conquistati da Alberto Ascari alla guida di una Rossa: fu lo stesso leggendario pilota a guidarla nella gara d’esordio andata in scena a Casablanca.

La 500 Mondial presentava una carrozzeria realizzata da Scaglietti per i primi telai, ma nel 1954 subentrò Pinin Farina: per la Ferrari che ha da poco presentato la nuova SF90 XX Stradale in due versioni speciali, la Mondial Spider era il modello di punta dell’epoca, sebbene avesse realizzato già diverse Berlinette.