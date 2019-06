Il rombo della Ferrari 812 N-Largo da 840 cavalli

editato in: da

La Ferrari 812 Superfast è stata nuovamente modificata da Novitec con il kit N-Largo, che aggiunge dettagli estetici e una gran potenza.

Abbiamo visto solo qualche mese fa le modifiche che Novitec aveva apportato ad una Ferrari 812 Superfast. Oggi il preparatore tedesco di fama internazionale ha deciso di realizzare un nuovo kit, non soddisfatto di quello che ha proposto solo qualche tempo fa. Si tratta di modifiche estetiche e prestazionali sempre sulla stessa vettura, ancora più estreme.

Le immagini di questa splendida vettura parlano chiaro, la nuova Ferrari 812 Superfast by Novitec monta un body kit molto particolare e vistoso, che aumenta anche in maniera appena percettibile le dimensioni del bolide. La stabilità della vettura è migliorata grazie alle appendici aerodinamiche aggiunte su tutta la parte bassa dell’auto. Sono a dir poco mozzafiato i cerchi da 21’’ davanti e 22’’ con gomme Pirelli P Zero.

Sotto il punto di vista dell’assetto, i preparatori lo hanno abbassato ancora di 35 mm grazie all’installazione di molle ancora più sportive. Fortunatamente l’auto dispone anche di un sistema idraulico che solleva la parte posteriore di 40 mm in modo che si possano evitare danni alla vettura quando si incontrano ostacoli quali sconnessioni della strada o dossi.

Un kit super estremo per questa Ferrari 812 Superfast by Novitec, con una potenza maggiore rispetto al modello di serie che conosciamo. I tecnici si sono occupati di rimappare la centralina, ogni cliente inoltre può decidere di montare lo scarico in acciaio Inconel, derivato dalla Formula 1, o Inox, per risparmiare diversi kg di peso rispetto a quello originale. In questo modo l’auto con potente motore V12 arriva a sprigionare una potenza eccezionale di 840 Cv e una coppia massima di 751 Nm di coppia. La Ferrari 812 Superfast Novitec N-Largo ha la possibilità di fare un eccezionale scatto da 0 a 100 km/h in soli 2.8 secondi, la sua velocità massima invece è di ben 345 km/h. Un bolide dall’estetica estrema e dalle prestazioni eccezionali, pronto a stupire chiunque si metta al volante.

Per quanto riguarda il look, ogni acquirente potrà scegliere tra pura fibra di carbonio o rivestimento opaco lucido per i pannelli rocker, che ottimizzano anche il flusso d’aria tra i parafanghi. Altre modifiche includono la nuova ala posteriore, le prese d’aria ridisegnate sul cofano, un nuovo paraurti anteriore notevolmente più ampio.