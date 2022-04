La Rolls Royce si trasforma in camper offroad

È il più grande diamante grezzo mai ritrovato a dare il nome alla Rolls Royce qui “trasformata” in un versatile camper, in un fuoristrada che non stona nemmeno troppo nei campeggi, o nelle zone più remote della Terra. Rolls Royce Cullinan si dà infatti al campeggio a 5 stelle con un allestimento particolare quanto esclusivo, che trasforma uno dei SUV più lussuosi al mondo in una specie di camper da off-road, merito del tuner tedesco Delta 4×4.

La Rolls Royce Cullinan Delta 4×4 nei dettagli

La Rolls Royce Cullinan, per chi non lo sapesse, è la perfetta incarnazione del segmento dei SUV extra lusso, come intuibile dal nome. Lo dimostrano le forme, i materiali utilizzati e ovviamente i prezzi, ma di questo parleremo fra poco. Questa premessa serve per introdurre il discorso su un nuovo allestimento di terze parti che, di primo acchito, sembra un paradosso: una versione della regina dei SUV lussuosi da campeggio, con tanto di tenda per due persone sul tetto e un kit dedicato per affrontare guadi, sterrati e quant’altro. Chi non si sarebbe nemmeno sognato di lasciare l’asfalto con un’auto del genere, farebbe dunque bene a trasecolare (ndr).

Comunque, la Rolls Royce Cullinan in questione è stata personalizzata dal tuner tedesco Delta 4×4, come anticipato, che l’ha resa praticamente irriconoscibile grazie a una serie di dettagli da vero fuoristrada. Per prima cosa via le cromature, gli enormi cerchi in lega di serie e altre “raffinatezze superflue”. Al loro posto c’è un bel bull bar frontale con annesse sei luci supplementari a cui se ne aggiungono altre quattro posizionati sul tettuccio, delle protezioni specifiche per il sottoscocca, uno snorkel e, chiaramente, un portapacchi su cui è piazzata una tenda che fa da rifugio per due persone. Concludono il tutto un set di pneumatici da vero fuoristrada (da 33 pollici) che hanno richiesto dei passaruota più grandi, un’altezza da terra maggiorata di 80 mm utile per affrontare guadi e terreni più impervi, e una verniciatura bicolore in tinta bianca e nera.

Il conto, prego

Non è la prima volta che una Rolls Royce Cullinan viene personalizzata per bene. Ma stavolta il cliente arabo che ha richiesto questa versione a delta4x4 è salito agli onori della cronaca per ovvie ragioni, compreso il prezzo finale, s’intende. Se già di per sé questo SUV è tutt’altro che economico, si superano di molto i 300mila euro, bisogna considerare che ce ne vogliono altri 150mila per poter contare su un allestimento del genere.

Basti pensare che solo il kit di sospensioni che le dona un’altezza maggiorata costa 15.000 euro, come gli pneumatici da 33 pollici Mickey Thompson montati sui cerchi in lega da 20″. Per i soli passaruota il prezzo da pagare è 14.000 euro, ne servono 3.900 per la barra frontale e addirittura 8.000 per il portapacchi (tenda esclusa). Non pare dunque così difficile arrivare ai 150.000 euro suddetti, il prezzo necessario che il tuner delta4x4 chiede per poter avere una Rolls Royce Cullinan (qui il listino della Casa) in versione camper off-road, adatta a tutto o quasi.