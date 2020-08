La Rolls-Royce Phantom V del 1961 diventa elettrica

editato in: da

Anche la Rolls-Royce cede al fascino dell’elettrico: il modello Phantom V del 1961, uno dei simboli della Casa britannica, verrà prodotto in una variante a zero emissioni in edizione limitata dalla Lunaz, azienda specializzata con sede a Silverstone che converte le automobili rendendole elettriche.

La Phantom V diventa così il primo modello Rolls-Royce ad essere convertito in full electric: verrà prodotto in limited edition di soli 30 esemplari. Nella versione a zero emissioni della quinta generazione della gamma Phantom, prodotta dal marchio inglese a partire dal 1959 e fino al 1968, verranno aggiornati i freni, le sospensioni e lo sterzo.

Lo storico modello che incarna tutto il british style degli anni Cinquanta e Sessanta verrà equipaggiato con finiture artigianali e con le più moderne tecnologie a bordo. Tra i servizi disponibili spicca su tutti un sistema di codifica dei dati che servirà a garantire la privacy delle comunicazioni di tutti gli occupanti della vettura. Lunaz, azienda con sede a Silverstone specializzata nella conversioni di automobili elettriche, sottoporrà ogni modello di Rolls-Roys Phantom V ad un meticoloso lavoro di restauro, prima di trasformarla in una vettura a emissioni zero.

I 30 esemplari a edizione limitata della Rolls-Royce Phantom V by Lunaz presenteranno due tonalità di carrozzeria: sulla parte superiore della vettura è stato scelto il grigio Midland, mentre la parte inferiore sarà in grigio cenere. I due diversi toni di grigio sono interrotti da un raffinato dettaglio di una linea dipinta a mano ispirata a un accessorio specifico della vettura originale del 1961: si tratta di un telefono di bachelite rosata posizionato accanto al sedile posteriore.

Gli interni riflettono il tipico stile Rolls-Royce, marchio che nonostante la crisi ha fatto segnare numeri record di vendite per il suo suv Cullinan: un team di specialisti di Lunaz ha realizzato una pelle pregiata con materiali provenienti da fonti sostenibili. Pregiati gli inserti in legno originale accuratamente restaurato e rifinito con un trattamento satinato contemporaneo e intarsi in oro rosa.

Il pacco batterie della Phantom V elettrica sarà di 120 kWh e avrà un’autonomia di oltre 480 chilometri. I 30 esemplari prodotti da Lunaz in edizione limitata verranno venduti alla cifra di 560.000 euro tasse escluse.