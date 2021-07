Rolls Royce Landspeed Collection, onore ai record di George Eyston

editato in: da

Rolls-Royce ha lanciato sul mercato due nuove serie speciali dedicate ad uno storico personaggio della storia delle automobili, il capitano George Eyston, che stabilì il record di velocità stabilito dalla sua Thunderbolt dotata di motori aeronautici Rolls-Royce R V12. Si tratta dei due nuovi modelli Wraith Black Badge Landspeed Collection e Dawn Black Badge Landspeed Collection.

Come spiega la casa inglese, la produzione di Landspeed Collection è limitata a 35 esemplari per la Wraith Black Badge e 25 per la Dawn Black Badge. Tali vetture presentano una finitura bicolore creata ad hoc per l’occasione, che varia dal “Block Diamond Metallic” al nuovo “Bonneville Blue”. Queste tinte, se esaminate alla luce del sole, passano dall’azzurro all’argento, per ricordare i riflessi del cielo e dell’alluminio sul corpo della Thunderbolt.

“Con la creazione di questa serie abbiamo voluto far rivivere la memoria di Eyston raccontandone la sua storia. Con Wraith e Dawn Landspeed, gli acquirenti troveranno dei dettagli specifici ed elementi di design che faranno rivivere la memoria e la storia di Eyston, in particolare i suoi successi, il grande coraggio e la visione in prospettiva”, ha spiegato Torsten Müller-Ötvös, Ceo di Rolls-Royce Motor Cars.

Gli interni fanno riferimento alle Bonneville Salts Flats dello Utah, nei pressi del circuito dove Eyston stabilì i suoi record nel 1937-1938. La trama del deserto di sale è riprodotta fedelmente nella fascia incisa, mentre i particolari dello sterzo imitano la traccia scura degli pneumatici che resta nella superficie mentre si corre per stabilire un record. Lo speciale Starlight Eyeline, elaborato da centinaia di luci a Led, rappresenta perfettamente il cielo notturno del 16 settembre 1938, giorno in cui Eyston registrò l’ultimo speed record su terra a 575,355 km/h. Le forme della Thunderbolt sono riprodotte al laser sul tunnel anteriore, mentre le illustrazioni sulla portiera lato guidatore fanno riferimento ai colori del riconoscimento elargito ad Eyston in memoria delle sue imprese.

Non si conoscono i dettagli dei costi per singola vettura, ma coloro che si sono aggiudicati questo prodotto avranno la certezza di avere un pezzo unico e storico, grazie al ricordo di George Eyston.