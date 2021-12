Rivoluzione Peugeot: il 70% dei modelli è già elettrificato

La gamma dei veicoli Peugeot diventa sempre più green. La casa del Leone punta, infatti, tutto sulla rivoluzione elettrica che, nella sua proposta, è già iniziata da diverso tempo.

La gamma attuale di modelli green riesce già a soddisfare tutte le esigenze dei cittadini che devono spostarsi per lavoro e motivi personali. Dalle city car ultracompatte ai modelli familiari e per il tempo libero fino ai veicoli commerciali. Grazie a Peugeot, muoversi in città in modalità sostenibile non è più un’utopia ma il modo più comodo, veloce e semplice senza rinunciare al piacere di guida, anzi, perché guidare elettrico è ancor più coinvolgente. Nessuna rinuncia poi quanto a design, a tecnologia e sicurezza, il tutto anche con risparmi economici evidenti.

Il futuro è elettrico

Il futuro profuma di verde, di ecologia e di rispetto per l’ambiente, ma non solo, perché cambia il modo di vivere l’auto, il piacere che si prova al volante. Ecco perché si ricercano, sempre di più, soluzioni che riducono drasticamente l’impatto delle nostre azioni quotidiane sull’ambiente. Peugeot l’ha già fatto da molto tempo, proponendosi come una realtà d’avanguardia in tempi non sospetti, ma esaltando ancor più il piacere di vivere l’auto, da sempre un elemento fondante dei suoi prodotti.

Il passaggio all’elettrico è avvenuto, infatti, già da diversi anni ed oggi la Casa del Leone può vantare una rivoluzione green attivata grazie al 70% dei suoi modelli già elettrificati ed un processo che non si ferma ma che ha come meta il 2024, momento in cui tutti i veicoli della gamma Peugeot saranno dotati anche o solo di un motore elettrico.

I veicoli elettrici del Leone dimostrano che guidare un’auto sostenibile non è affatto uno svantaggio ma un vero privilegio. Le prestazioni ambientali eccezionali si combinano con le tecnologie all’avanguardia ed i design innovativi offrendo delle sensazioni fisiche uniche. L’estremo silenzio guida i viaggi a bordo delle auto elettrificate Peugeot, senza vibrazioni, odori, emissioni nocive ed un costo di esercizio che è competitivo anche nei confronti dell’alimentazione Diesel.

La vita si semplifica grazie ad una ricarica veloce, alla possibilità di accedere alle aree a traffico limitato e la flessibilità del noleggio in base alle esigenze. La guida diventa più facile e fluida con un piacere mai provato prima.

Peugeot 308: un’auto che apre una nuova era per la Casa del Leone

Tecnologica, efficiente e dal design audace. Si configura così la Nuova Peugeot 308, la vettura saldamente radicata nel Dna della Casa del Leone.

Con alle spalle una lunga storia di successi ed un pubblico di oltre 7 milioni di utenti che l’ha scelta, la media di Casa Peugeot offre a tutti gli automobilisti il pieno di tecnologia con aiuti alla guida di ultima generazione. Il Peugeot i-Cockpit® segna un’evoluzione in termini di ergonomia, di qualità, di design e di tecnologia integrando l’i-Connect® Advanced, un sistema di infotainment intuitivo, connesso e decisamente moderno.

Il volante, più compatto di un’auto normale e a richiesta anche riscaldato, non è solo più maneggevole e con tutti i comandi integrati (radio, media, telefono e aiuti alla guida Adas) ma si arricchisce di sensori in grado di individuare la presa del conducente durante l’utilizzo dei nuovi aiuti alla guida. Il quadro strumenti digitale diventa tridimensionale con diverse modalità di visualizzazione per rendere ancor più immediata e sicura la lettura delle informazioni, in funzione della loro urgenza.

Nuova Peugeot 308 cambia morfologia e si evolve nella distribuzione degli spazi interni senza intaccare però la forma esterna, raggiungendo così la massima efficienza aerodinamica. Il nuovo modello della vettura, inoltre, porta al debutto il nuovo logo della Casa del Leone che è presente anche sui parafanghi in alcuni allestimenti di vertice.

Fedele al concetto di “Power of Choice”, Nuova Peugeot 308 oltre che nelle versioni tradizionali, benzina e Diesel, è disponibile per la prima volta anche con motorizzazioni Plug-in hybrid. È costruita, infatti, a partire da un’evoluzione della piattaforma multi-energia EMP2 (Efficient Modular Platform), che permette di avere una gamma completa di versioni elettrificate, oggi ibride ricaricabili ed in futuro anche una versione 100% elettrica.

Le versioni ibride sono due con batteria agli ioni di litio con una capacità di 12,4 kWh. A bordo due tipi di caricatori per utilizzi e soluzioni di ricarica differenti e sempre più brevi. Con quello da 7,4 kW la carica completa avviene in un’ora e 55 minuti.

