Il ritorno della Renault R4: sarà un SUV compatto

Dobbiamo aspettare il 2025 e poi l’iconica R 4L sarà realtà, la prima auto disegnata dal brand sotto la guida di Gilles Vidal, arrivato da Peugeot a Renault perché richiesto espressamente da Luca de Meo. Esteticamente e per le sue dimensioni, l’auto sarà un mix tra una wagon e un SUV , da cui prenderà infatti le protezioni della carrozzeria e l’altezza dei posti a sedere.

Manca ancora qualche anno per rivedere sul mercato la mitica Renault R4, una vera e propria icona del passato, che sarà lanciata nuovamente dalla Casa in una riedizione straordinaria e chiaramente rivisitata in chiave moderna.

Per quanto riguarda invece la sua grandiosa antenata di fama, solo alcuni cenni stilistici riprenderanno appunto il modello originario degli anni Sessanta. Al momento ancora nessuna immagine ufficiale, anche se sul web circolano delle indiscrezioni provenienti proprio dalla Casa.

Pare che il modello moderno di Renault R4 (abbiamo già visto alcuni render) riprenderà la caratteristica calandra dell'antenata, con i classici fari tondi che però saranno a Led, simili all’auto del passato i vetri laterali a tre finestrini, con l’ultimo di forma trapezoidale e anche i rilievi sul cofano. Al posteriore invece vedremo più novità, il portellone sarà comunque verticale e liscio, ma appariranno degli elementi innovativi, come le luci Led a doppio C collegato e un diffusore integrato in pieno stile SUV e attualissimo.

La nuova Renault R4 avrà dimensioni maggiori rispetto all’icona del passato, anzi addirittura molto probabilmente sarà anche più grande della nuova R 5 elettrica in arrivo, raggiungendo quasi i 4 metri. Sarà un’ottima vettura per gli spostamenti in città, ma anche sullo sterrato, il motore sprigionerà una potenza di 136 cavalli, l’auto sarà realizzata sulla piattaforma modulare CMF-BEV dell’Alleanza, sarà elettrica e con un’autonomia dichiarata che molto probabilmente si aggirerà attorno ai 400 chilometri circa.

Sono tante le novità previste da Renault per i prossimi anni, prima di tutto arriverà la nuovissima generazione di Megane, altra icona del brand, che verrà presentata durante il Salone IAA di Monaco il prossimo 6 settembre, dopodiché sarà la volta del lancio della R 5 elettrica, nel 2024, e infine della moderna R 4L, nel 2025. La Casa ha deciso di produrre in seguito anche una variante furgonetta dell’icona del passato in chiave moderna, con tetto rialzato e il classico ‘giraffone’, ovvero l’apertura sopra al portellone.