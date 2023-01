Il ritorno della Renault Espace: sarà un SUV

Fonte: Ufficio Stampa Renault La nuova generazione di Renault Espace

Renault Espace è un veicolo rivoluzionario e visionario, così definito dalla Casa stessa e dal mercato. Un’auto che è stata copiata spesso, senza mai essere eguagliata. Un nome che nel tempo è diventato leggendario, e che a sentirlo suscita ancora grandi emozioni.

Si sono susseguite ben cinque generazioni di Espace, in circa 40 anni, e tutte man mano sono riuscite a evolvere per stare al passo con i tempi, in linea con le attese dei clienti e l’evoluzione della società. Sono state tutte innovative, rimanendo un punto di riferimento in termini di abitabilità, comfort e comportamento su strada. Ed è proprio grazie a questo che il nome Espace è entrato nella storia.

Circa 40 anni dopo, tra il marchio, il modello e il nome Espace c’è sempre alchimia. Sylvia dos Santos, Responsabile Naming della Marca Renault, ha spiegato i segreti di questa longevità.

La nascita di Renault Espace

La prima Renault Espace è stata svelata nel 1983, ed è quella che potrebbe essere considerata la prima voiture à vivre. Ha un nuovo nome emblematico, che oggi ormai è radicato nella storia dei nomi Renault: Espace. Quarant’anni dopo è in arrivo la sesta generazione di questo modello, che incarna sempre gli stessi principi: comfort, generosità e allestimento alto di gamma. Viaggiare a bordo di un Espace è sempre stata un’esperienza unica e inimitabile; con ogni generazione questo veicolo ha saputo stare al passo con i tempi senza mai rinnegare il suo DNA di giramondo.

Nel 1983, la Casa ha sconvolto il panorama automobilistico europeo con il reveal della prima monovolume familiare di grandi dimensioni. “Da un punto di vista semantico, Espace è un termine molto interessante, in quanto la traduzione è simile in varie lingue, per cui risulta facile da capire per la maggior parte delle persone”, spiega Sylvia dos Santos.

Commercializzato nel 1984, Renault Espace è un veicolo come nessun altro, dalla straordinaria modularità: i sedili sono intercambiabili e amovibili. Quelli anteriori si girano per “fare salotto”, mentre i cinque posteriori possono essere rimossi per offrire una grande capacità di carico. È una novità assoluta!

Grazie all’ampia superficie vetrata, la luminosità interna rende l’abitacolo ancora più spazioso e confortevole. Tutte caratteristiche innovative che diventano parte del DNA di tutte le generazioni di Renault Espace.

Le successive evoluzioni di Espace

Nel 1991 arriva la seconda generazione, Renault Espace diventa il fenomeno sociale del settore automobilistico. L’amore per questa vettura cresce esponenzialmente. Il nome acquisisce notorietà, mentre la seconda generazione diventa più matura.

All’esterno ritroviamo forme più arrotondate, l’abitacolo è impreziosito da look e allestimenti raffinati. Renault Espace introduce a listino la versione dotata di trasmissione integrale (visco-drive) “Quadra” e della motorizzazione V6 (motore V6 PRV 2,8 litri da 153 cv) sotto il cofano.

È il 1996 quando arriva la terza generazione. Sempre superpopolare e leader del segmento che ha creato, Renault Espace diventa quasi un nome generico. Sono disponibili due carrozzerie: 5 e 7 posti, Grand Espace, più lunga di 27 cm.

Il design curvilineo, realizzato internamente, è ripreso dall’innovativo look dell’abitacolo: la strumentazione si sposta al centro e fa uso di tecnologia LCD, mentre i moduli di riscaldamento/climatizzazione sono installati su entrambi i lati del veicolo. La plancia è essenziale.

Nel 2002 arriva Espace IV, l’ultima monospazio, con una carreggiata più ampia, maggiori dimensioni e un design esterno dalle linee mozze. Le due versioni a 5 e 7 posti Grand Espace sono sempre disponibili. Più larga e più lunga, la nuova Renault Espce offre ancora più abitabilità e volume interno.

Nel 2015 è la volta di Espace V, che diventa un distintivo crossover a 7 posti, grandi passi avanti lato tecnologia: tablet touchscreen, settaggi Multi-Sense, 4 ruote sterzanti 4CONTROL.

La nuova generazione

E ora arriviamo alla generazione VI, sempre al passo con i tempi, Espace oggi è un distintivo SUV familiare, a 5 o 7 posti. Apre un nuovo capitolo della sua storia, portando avanti il DNA del rinnovamento della Marca Renault, pur restando fedele alla tradizione delle generazioni precedenti.

Come sempre, comfort, abitabilità, equipaggiamenti alto di gamma e qualità su strada sono un punto di riferimento. Renault Espace dimostra che innovare nel tempo, evolvere in modo coerente e per il vantaggio dei clienti porta alla longevità. La storia continua.