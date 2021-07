Il ritorno della mitica Lancia Delta con Miki Biasion

Torna la mitica Lancia Delta Integrale Martini Racing : l' Italia Motor Sport di Miki Biasion ha già presentato il primo degli otto esemplari che verranno realizzati dall'evoluzione dell'iconico modello rimasto nel cuore degli appassionati, sia per il suo stile unico per che i successi conquistati nel campionato mondiale di Rally.

Il ritorno della Lancia Delta Integrale nasce da un'opportunità mancata: la Lancia Integrale Evo 3 ideata dall'ingegner Bruno Cena nel 1995. Si trattava di un upgrade troppo costoso per essere messo in produzione. A suo tempo la Fiat decise di non andare avanti nel progetto perché aveva già decretato la fine del modello.

Miki Biasion, però, non si è perso d'animo: per lui era una questione di cuore visto che sul leggendario modello della Casa torinese ha vinto due Campionati Mondiali di Rally consecutivi nel 1988 e nel 1989. L'ex pilota ha contattato Bruno Cena, si è fatto dare i disegni e gli schemi dell'auto mai realizzata e ha pagato la licenza per produrla in serie limitata. La volontà di Biasion è di realizzare una Delta comoda sia quando si procede nella modalità strada che quando si preme il "pulsantino" che la rende una vera e proprio auto da corsa.

Il primo degli otto esemplari unici dell'evoluzione della Lancia Delta Integrale Martini Racing è già stato presentato: l'iconico modello è in grado di erogare una potenza massima di 220 CV che aumenta fino a 340 CV quando il conducente interviene sul pulsante.

Per quanto riguarda l'estetica, Biasion è rimasto fedele alla mitica Lancia Delta Integrale. Il centro di restauro ha utilizzato materiali nuovi senza però stravolgere i disegni originali. Tra i materiali usati troviamo una speciale schiuma per l'insonorizzazione e la tenuta termica della scossa con la quale sono stati rivestiti anche i pannelli delle portiere, il tetto e il fondo.

La Delta è dotata di un nuovo sistema di sospensioni regolabili in dieci posizioni, un cambio rivisto e un impianto frenante Brembo. Dopo la presentazione in anteprima, il debutto ufficiale è previsto per il mese di ottobre nel corso del Salone di Padova. Gli otto esemplari verranno venduti a prezzi che vanno dai 250.000 ai 300.000 euro.

La storica vettura prodotta dalla Lancia tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, nonostante il passare del tempo, riesce ancora a fare breccia tra gli appassionati e i collezionisti. Non a caso una Lancia Delta Integrale HF Evo 2 Edizione Finale del 1995 è stata venduta all'asta a un super prezzo: il fortunato acquirente ha sborsato 252.989 euro pure di accaparrarsela.