Il ritorno di un’icona: in Italia solo la versione più potente

La nuova Mercedes AMG SL è la rielaborazione di un’icona e ritorna ai fasti passati con la capote realizzata in tessuto e la sportività che da sempre la caratterizza. La prestigiosa configurazione quattro posti (2+2), ideale anche per l’uso quotidiano, trasferisce per la prima volta la potenza alla strada con la trazione integrale.

Il temperamento sportivo è rafforzato da alcune soluzioni avanguardistiche, come l’assetto Active Ride Control AMG con sistema antirollio attivo, i freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni (a richiesta) o il sistema Digital Light con funzione di proiezione. L’assetto tecnico appena presentato consente al conducente di fornire un’esperienza di guida di alto livello. SL è un modello Performance Luxury, è stato sviluppato direttamente negli stabilimenti tedeschi di Affalterbach.

In Italia sarà commercializzata la versione top di gamma

Nel nostro Paese la Mercedes-AMG SL sarà commercializzata esclusivamente nella sua motorizzazione principe, ovvero la SL 63 4MATIC+. Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri con cui è equipaggiata eroga 430 kW (585 CV) e dispone di una coppia massima di 800 Nm sull’ampia fascia di regime compresa tra 2.500 e 4.500 giri/min. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,6 secondi, mentre la velocità massima è di 315 km/h.

Grazie al suo design speciale, la tecnologia più moderna e l’eccellente comportamento su strada, Mercedes AMG SL propone nuovi standard nel settore delle sportive di lusso. La progettualità degli esterni si fa amare per il perfetto equilibrio di tre elementi costitutivi: la tipica sportività AMG, la moderna filosofia di design del brand teutonico e i particolari caratteristici della tradizione di SL, giunta ormai al suo settimo decennio. Il gioco alternato di luci e ombre dona un aspetto leggero e basso alla vettura, rendendo così chiaro a prima vista che la nuova SL è tornata alle sue radici sportive.

Interni: un mix di tradizione e avanguardia

Gli interni di Mercedes AMG SL rielaborano la tradizione della prima 300 SL Roadster, portandola così nell’età contemporanea. Questo restyling trova il prefetto equilibrio tra eleganza e sportività. I materiali pregiati e la precisione delle finiture rimarcano l’ambizione ad offrire il massimo comfort. Il design della plancia, incluso il display regolabile nella consolle centrale, è focalizzato sul guidatore. Nel contempo, gli interni presentano una configurazione nuova, con più spazio e maggiori funzionalità. I posti nel vano posteriore aggiungono praticità e possono ospitare persone fino a un metro e mezzo di altezza.

I programmi di marcia Dynamic Select AMG – Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual e Race – consentono di transitare da un’impostazione confortevole a una più dinamica mediante un’ampia gamma di sfumature. Questi mantengono comunque un’esperienza di guida personale, si adattano con precisione alle molteplici condizioni di guida.

Il sistema AMG Dynamics, collegato ai programmi descritti precedentemente, permette di stabilizzare le funzioni del tradizionale ESP con interventi mirati a garantire una maggiore agilità nella regolazione della trazione integrale e nelle funzioni supplementari dell’ESP. Nelle curve affrontate ad andatura sportiva, per esempio, un breve intervento frenante sulla ruota posteriore interna alla curva determina una coppia di imbardata ben definita intorno all’asse verticale della vettura, per sterzate agili e precise. La configurazione oscilla tra la massima stabilità e la massima dinamicità.

Sul mercato italiano, Mercedes AMG SL è disponibile in due versioni: Premium e Premium plus, con prezzo di listino a partire da 198.900 euro.