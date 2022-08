Risultati eccezionali per il SUV cinese in un solo giorno

Fonte: Ufficio Stampa Record di preordini per il SUV cinese Aiways U6

Le prevendite del SUV Coupé Aiways U6 hanno segnato risultati eccezionali in Cina. Grazie a una preziosa collaborazione con “Sing! Cina” – programma tv basato su una competizione canora – l’auto è stata mostrata per la prima volta in prima serata a livello nazionale a un pubblico di milioni di persone. E così ha battuto quello che era il record come modello del brand Aiways con il maggior numero di preordini in un solo giorno.

Un debutto davvero eccezionale, oltre alla chiara dimostrazione delle solide basi su cui poggia la strategia di crescita della Casa automobilistica cinese. Aiways, fornitore di soluzioni di mobilità personalizzate con sede a Shanghai, ha proseguito nella strategia di implementazione della propria presenza sul mercato, dopo l’avvio positivo ottenuto fin dalla sua fondazione nel 2017.

Nuovo slancio per il brand cinese di successo

Di Aiways e dei suoi veicoli abbiamo parlato già in differenti occasioni. L’azionista di lunga data Chen Xuanlin è stato nominato Presidente, garantendo supporto al marchio, non solo in merito a questioni strategiche, ma anche finanziarie. Zhang Yang in qualità di nuovo CEO riporta a Chen, assicurando competenze significative e conoscenza approfondita del settore, in particolare nella mobilità elettrica e nella guida autonoma. Inoltre, Zhang Jie, esperto di intelligenza artificiale (IA) è stato nominato nuovo Chief Technology and Development Officer.

Il continuo sviluppo della gamma di prodotti e della competenza digitale della Casa automobilistica cinese è ulteriormente accelerato dalla recente riorganizzazione. Aiways oggi può vantare la presenza in Casa dei migliori esperti in ogni posizione chiave e, grazie all’esperienza che il brand stesso ha acquisito con il lancio sul mercato del SUV di successo Aiways U5, può contare su una rete di partner globali che rendono possibili sviluppi grandiosi.

La nota piattaforma leggera MAS (More Adaptable Structure) sarà alla base del nuovo SUV Coupé U6, che arriverà presto sul mercato, ma presenterà delle personalizzazioni specifiche di alcuni dei componenti principali. Il SUV sarà presto anche in Europa, ma il suo successo è già notevole. In Cina ha infatti ottenuto un record eccezionale: il più alto numero di preordini in un giorno per una vettura Aiways. Proprio come l’U5, il nuovo modello è elettrico, potente e tecnologicamente avanzato, e garantisce una mobilità sostenibile a un prezzo accessibile a tutti.

Aiways: previsioni future

In vista del crescente portafoglio di prodotti la Casa ha deciso che lancerà, dopo il SUV U5 e il SUV-Coupé U6, un nuovo modello ogni anno. Ha promesso anche che si espanderà ulteriormente in nuovi mercati. Il team di Monaco di Baviera continuerà a crescere, grazie a una struttura organizzativa snella e all’ottimo potenziale di sviluppo che incentiverà l’arrivo di nuovo personale.

Alexander Klose, Executive Vice President of Overseas Operations di Aiways, ha dichiarato: “I produttori affermati spesso si imbattono in aspettative che limitano i nuovi sviluppi e le nuove idee. Come start-up, abbiamo il vantaggio di poter essere esattamente ciò che vogliamo e di poterci di conseguenza sviluppare, focalizzandoci sul raggiungimento del miglior risultato. Un ambiente di lavoro simile ci rende attraenti non solo agli occhi dei giovani, ma anche di chi vanta una lunga esperienza professionale e desidera lavorare in un ambiente innovativo e moderno”.