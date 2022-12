Rischio neve in pianura: catene o calze per auto a meno di 50 euro

Fonte: 123RF Catene o calze da neve: i migliori prodotti su Amazon

In arrivo temperature gelide in tutto il Paese. Già in questi giorni, soprattutto al nord, ci stiamo preparando ad accogliere un Natale molto freddo e – in molte zone – nevoso. Per chi viaggia in auto è importante contrastare ghiaccio e neve e rendere il veicolo sicuro su qualsiasi fondo stradale e in ogni situazione. Per questo motivo è bene avere in auto le catene o le calze da neve.

Il ghiaccio e la neve possono essere davvero molto pericolosi per la viabilità. Come sappiamo, le catene da neve sono obbligatorie in macchina, ma anche estremamente necessarie per affrontare determinati percorsi in sicurezza, evitando incidenti anche gravi. Sul mercato ci sono anche delle alternative agli strumenti in acciaio, che conosciamo molto bene, come le calze da neve che – abbiamo visto di recente – oggi sono omologate per legge.

Vediamo qual è lo strumento migliore, i vantaggi e gli svantaggi legati a entrambe le alternative – catene da neve o calze tessili per pneumatici – e scopriamo insieme i più affidabili prodotti in vendita su Amazon.

Catene e calze da neve: la differenza

Il guanto di gomma – così a volte viene chiamato – o calza tessile per la neve è uno strumento che si adatta perfettamente agli pneumatici auto, ottimo per via della sua vestibilità e una buona alternativa alle normali catene in acciaio. La più grande differenza tra i due dispositivi sta nella semplicità di installazione, caratteristica propria delle calze da neve tessili.

Catene da neve tessili ultra GRIP

Goodyear God8015 catene da neve tessile Ultra Grip, Set da 2, Multicolore, ‎9 x 23 x 43 cm. Questo prodotto si trova su Amazon: è un set di calze da neve tessili, taglia XL. Strumento silenzioso, assenza di vibrazioni, veloce e facile da montare, non provoca alcun danno alle gomme dell’auto. La raccomandazione è di usare il prodotto solo ed esclusivamente su strade innevate; è bene tenere presente che con queste calze da neve si può viaggiare a una velocità massima di 40 km/h.

Tecnologia, semplicità e alta qualità sono le caratteristiche su cui punta il venditore. La gamma di catene da neve tessili Ultra Grip del leggendario marchio GoodYear è caratterizzata dalla tecnologia che permette una maggiore aderenza e una minore usura degli pneumatici. Il prodotto viene fornito con guanti monouso per un montaggio pulito e sicuro.

Catene da 9 mm, comode e facili da usare

VIP RD9, catene da neve in metallo RD9 mm, misura 80, set 2 pezzi, anche in questo caso i guanti sono inclusi. La scatola contiene 2 pezzi e un kit di catenelle per eventuali riparazioni. Gli anelli sono da 9 mm, con chiusura autobloccante.

Catene neve auto a montaggio rapido

KREMER 197 catene da neve 9 mm, Gruppo: 9.5. Lo strumento ideale per essere in regola per l’inverno se non si possiedono pneumatici invernali o quattro stagioni.

Queste catene sono caratterizzate da montaggio facile, istruzioni semplici e chiare, anche in italiano. Si tratta di strumenti ben fatti e realizzati con materiali di buona qualità. Le catene sono contenute in una scatola in plastica, all’interno del quale ci sono le istruzioni, due false maglie e anelli per le riparazioni in caso di rottura, oltre a un paio di guanti.