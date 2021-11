Il rinnovato SUV coreano debutta al Salone di Seoul

Presentata a Seoul la nuovissima Niro, che mostra l’impegno di Kia nella costruzione di un futuro più sostenibile. Come parte integrante della crescente linea ecologica della Casa, il nuovo modello si rivolge alle esigenze dei consumatori di oggi, che sono sempre più attenti alla sostenibilità.

Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia, dichiara: “Kia continua a fare passi avanti verso un futuro più sostenibile, invitando tutti a unirsi al movimento nella nuova era della mobilità (lo abbiamo visto anche con il lancio di EV6 in Italia). La nuovissima Niro rende semplice praticare uno stile di vita sostenibile con i suoi materiali ecologici, la tecnologia avanzata e i propulsori elettrici, soddisfacendo anche le esigenze pratiche dei clienti”.

L’auto è stata ridisegnato da zero, sviluppata secondo la filosofia di design Opposites United dell’azienda, soddisfacendo l’ethos “Joy for Reason”. Prende ispirazione dalla natura nel design e nella scelta di colori, materiali e finiture per trovare un perfetto equilibrio tra un approccio responsabile per l’ambiente e una prospettiva orientata al futuro. Il design esterno di Niro vanta un look crossover elegante e audace, la carrozzeria è bicolore high-tech. Un ampio montante nella parte posteriore migliora il flusso d’aria per un’ottima aerodinamica e si fonde con le luci posteriori a forma di boomerang.

Il frontale è rifinito con luci diurne a LED DRL (luci di marcia diurna), che aumentano la sicurezza e donano al nuovo SUV appena presentato un aspetto sorprendente sulla strada. Il fanale posteriore verticale esclusivo mette in risalto l’aerodinamica e la tecnologia. Il design posteriore di Kia Niro fonde trattamenti superficiali semplici con sezioni dinamiche, enfatizzando così la modernità del SUV.

Kia introduce la “modalità di guida Greenzone” che trasferisce automaticamente il (P)HEV in modalità di guida EV per soddisfare la domanda di soluzioni di mobilità sostenibile. Quando si guida in zone verdi come aree residenziali o scuole e ospedali nelle vicinanze, il veicolo usa automaticamente l’energia elettrica in base ai segnali di navigazione e ai dati della cronologia di guida.

La nuova Kia Niro mette in mostra nuovi materiali riciclati all’interno dell’abitacolo, mostrando la sostenibilità con cui oggi la Casa vuole lavorare. Il rivestimento del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili in Bio PU con Tencel da foglie di eucalipto e sui pannelli delle porte viene utilizzata vernice priva di BTX per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e ridurre gli sprechi.

La console centrale elegante è facile da usare e presenta la leva del cambio a quadrante elettronico. Lo schermo audiovisivo e le prese d’aria sono incorporati negli spazi diagonali del moderno design del cruscotto, mentre l’illuminazione d’atmosfera stimola i sensi e crea un ambiente accogliente. I sedili contemporanei migliorano la spaziosità, il comfort e lo stile applicando un meccanismo di seduta leggero ad alta tecnologia. La nuova Kia Niro sarà disponibile in versione HEV, PHEV ed EV a partire dal prossimo anno.