Rimac C_Two, 1.888 cavalli in arrivo nel 2020

Non è la prima volta che parliamo della Rimac C_Two, una hypercar molto speciale che vanta dei numeri da record, che però non è ancora stata sottoposta a dei test intensivi. Secondo alcune indiscrezioni che sono giunte a noi dalla Croazia pare che quest’auto stia per arrivare sul mercato.

Il suo ingresso sarà anticipato rispetto a quello che ci aspettavamo e che la Casa aveva previsto inizialmente, oggi è ufficiale: al Salone di Ginevra 2020, la 90esima edizione che si terrà il prossimo anno dal 5 al 15 marzo, avverrà la presentazione ufficiale della famosa Rimac C_Two. Quello che potremo vedere in occasione del lancio alla kermesse svizzera potrebbero essere delle modifiche che garantiranno l’omologazione dell’auto anche su strada.

Oltre a questo l’hypercar avrà delle specifiche aggiunte proprio per il modello che andrà in produzione, che però avrà un nome differente rispetto a C_Two, quello che siamo abituati a sentire noi oggi. In ogni caso, la supercar eccezionale sarà la succeditrice della Concept_One e manifesterà il più alto concetto di performance di livello, montando quelli che sono tutti gli elementi tecnologici più innovativi e moderni.

Basta dire che l’hypercar elettrica sarà mossa da una potenza da record, infatti si tratta di ben 1.888 cavalli sprigionati da quattro motori elettrici. Il sistema torque vectoring scaricherà tutta la forza e l’esuberanza del propulsore sulle ruote e garantirà anche una distribuzione della coppia ottimale in tempo reale. Il super bolide, l’hypercar elettrica da urlo, oltre a sprigionare la potenza da record di 1.888 cavalli è anche in grado di scattare da 0 a 96 km/h in un tempo davvero unico e da brividi: 1.85 secondi! La velocità massima che la Rimac C_Two è in grado di raggiungere è di ben 415 km/h.

Un’altra auto a zero emissioni estremamente potente è la Lotus Evija, una vettura davvero eccezionale e potente come la Rimac. Un’altra novità eccezionale è che il brand auto in futuro potrebbe anche iniziare a collaborare con la famosa Casa auto Bugatti per creare insieme il primo suv elettrico dalle prestazioni di altissimo livello e dalle caratteristiche eccezionali. Ancora non abbiamo in mano alcuna notizia ufficiale, aspettiamo di saperne di più.