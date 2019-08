Ricariche gratuite a vita se acquisti una nuova Tesla

editato in: da

Tesla sorprende: entro il 2020 arriverà un nuovo modello

Tesla è la madre delle auto elettriche, che tra migliaia di pregi e qualità però in questi anni ha visto anche molte difficoltà.

Una di queste è rappresentata dall’assenza di pianificazione e infatti negli ultimi tempi sono cambiate differenti cose su varie tematiche dell’azienda. Per fare degli esempi, ci sono stati momenti in cui Tesla ha annunciato delle novità, poi altri in cui invece si è parlato di tagli alla produzione, parte dei quali sono stati annullati e altri cambiati. Anche i prezzi di listino non hanno seguito, soprattutto negli ultimi mesi, un andamento lineare. A volte sono saliti e altre scesi, senza mai un minimo di preavviso per gli utenti e i potenziali compratori sul mercato. C’è stato un tempo poi in cui la Casa annunciò la possibilità di avere le ricariche gratuite illimitate nel tempo per chiunque comprasse una nuova Tesla.

Ed ecco oggi il grande ritorno di questa promozione, sulle Tesla Model S e Model X. Un’offerta che già mesi e mesi fa Elon Musk in persona aveva deciso di annullare perché i volumi di vendita recenti avevano reso la situazione insostenibile dal punto di vista finanziario. Poi il CEO aveva deciso di rinnovare questa promozione speciale e imperdibile ma solo in parte e tacitamente, esclusivamente per le auto in pronta consegna e non più anche su quelle usate vendute direttamente da Tesla.

Diciamo quindi che la situazione di Tesla è abbastanza caotica per quanto riguarda a programmazione e le varie questioni finanziarie. Oggi pare che siano tornate le ricariche gratis a vita presso i Supercharger per le nuove Tesla Model S e Tesla Model X. È una notizia che arriva dagli Stati Uniti ma che non è stata ufficialmente annunciata da Tesla, la conosciamo oggi solo perché alcuni utenti che hanno deciso di acquistare l’auto hanno scoperto la promozione attiva sul sito ufficiale dell’azienda, durante la fase di pagamento.

Se ordinate quindi una Tesla Model S o Model X in Italia potete quindi notare che le ricariche gratuite sono tornate anche nel nostro Paese e quindi pare che la Casa sia intenzione ad aumentare le vendite, spingendo la commercializzazione dei modelli più datati ma ovviamente di categoria premium, in modo che nel tempo Model 3 e Model Y possano andare a sostituire definitivamente.