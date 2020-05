Riaprono i concessionari Peugeot: ecco l’offerta della Casa francese

editato in: da

Peugeot: vendite da record in Italia, ecco le novità 2020

Nuova Peugeot 208: foto, dimensioni e prezzo

Riaprono le concessionarie della Casa del Leone, i clienti potranno nuovamente acquistare i modelli della nuova gamma elettrificata, 100% elettrici o plug-in hybrid. Oltre alla e-208, neoeletta “Car of The Year 2020”, ci saranno anche il nuovo SUV e-2008, la 508 e 508 SW ed il SUV 3008 in versione ibrida plug-in, anche 4×4.

Si tratta di una riapertura ovviamente nel pieno rispetto di un rigido protocollo di misure di sicurezza implementate su scala globale da Peugeot. Sistemi di protezione dei clienti e del personale, revisione dei percorsi nei saloni per garantire il distanziamento sociale, procedure di sanificazione di veicoli e ambienti di lavoro, tutto per garantire la massima sicurezza.

Il lungo periodo di lockdowm ha permesso alla Casa di lanciare il nuovo PEUGEOT WEBSTORE, la vetrina virtuale che racchiude tutte le auto disponibili presso i concessionari. Sul portale sono presenti migliaia di esemplari, i vari optional presenti, immagini esterne ed interne, prezzo di listino e anche quello specifico proposto dal Concessionario, in aggiunta ad un’offerta finanziaria dedicata, con finanziamento iMove.

La Casa del Leone rinnova l’operazione 7 DAYS PEUGEOT, a cui si può aderire dal sito istituzionale PEUGEOT.it. Si può scaricare un voucher online con cui scegliere una nuova auto del brand in pronta consegna e con il finanziamento iMove, che offre un’esclusiva copertura che tutela il cliente in caso di malattia o perdita del lavoro. Ogni utente può contare anche su condizioni economiche esclusive che possono arrivare fino a 7 mila euro.

I clienti potranno finalmente tornare quindi nelle concessionarie e toccare con mano tutte le auto, come la Nuova 208, eletta “Car of the Year 2020”, riconoscimento che valorizza le numerose innovazioni stilistiche e tecnologiche. Elementi di rilievo, ripresi anche dal Nuovo SUV 2008, dall’iconico stile di SUV 3008, già “Car of the Year” 2017, e dal SUV 5008 con i suoi 7 posti.

I modelli Peugeot 508 e 508 SW puntano sul loro stile rivoluzionario per catturare lo sguardo e coinvolgere nella guida con la complicità di avanzate tecnologie per il comfort e la sicurezza. Lo stile berlina 5 porte e station wagon, viene ripreso da 308 e 308 SW, in linea con le intramontabili esigenze di chi si affida alla tradizione. Il denominatore comune della gamma è il rivoluzionario approccio alla guida introdotto dal PEUGEOT i-Cockpit ora ancor più innovativo, grazie all’arrivo della tridimensionalità.

Per gli amanti delle motorizzazioni elettrificate e per chi ha già lo sguardo rivolto verso la mobilità del futuro, ci sono i modelli 100% elettrici, come e-208 e SUV e-2008 e gli ibridi plug-in come 508, 508 SW e 3008 HYBRID e HYBRID4.