Il SUV top di gamma che arriva dalla Corea

Arriva in Italia il nuovo Rexton: il SUV top di gamma di SsangYong, considerato da sempre una vera e propria icona del brand coreano, fa il suo ingresso sul mercato del nostro Paese con un design inedito e un’elevata tecnologia di bordo.

Le novità del Rexton sono subito ben chiare a partire dal frontale, completamente ridisegnato che rende il modello ancora più elegante. Il nuovo SUV di SsangYong assicura il massimo comfort a bordo e permette di ospitare fino a 7 passeggeri. I nuovi gruppi ottici sagomati del posteriore vanno a delineare al meglio il profilo della vettura.

L’anima premium del SUV presente nel listino della Casa Coreana si riflette nell’eleganza e nell’elevata qualità costruttiva degli interni, realizzati curando il design in ogni minimo particolare. La plancia è stata rinnovata con un grande display digitale da 12,3 pollici che trasmette una sensazione di comfort ed esclusività.

A bordo troviamo anche il climatizzatore automatico bizona con sistema di controllo di qualità dell’aria e i sedili in pelle, di serie su tutta la gamma. Il nuovo cambio automatico shift by-wire a 8 rapporti, inoltre, è utilizzabile anche in modalità manuale sequenziale e garantisce cambi di marcia fluidi per ottimizzare coppia e consumi, assicurando al tempo stesso un grande piacere di guida.

Su tutta la gamma sono disponibili di serie i vari dispositivi elettronici di sicurezza e assistenza, come l’Adaptive Cruise Control, il Drive Alert Attention, il Trailer Sway Control utilissimo per stabilizzare il rimorchio, e il Lane Keeping Assist System.

Il motore del nuovo Rexton che punta a sfidare i SUV più venduti d’Italia, è un diesel Euro6 D Final da 2,2 l e 202 Cv di potenza, con una coppia massima di 441 Nm tra i 1.600 e i 2.600 giri. Il sistema di trazione integrale 4WD part-time permette al guidatore di selezionare le modalità a trazione posteriore, integrale o integrale a marce ridotte, in modo tale da rendere la vettura perfetta per ogni tipo di percorso a prescindere dalla destinazione.

Il Rexton arriverà in Italia in due diversi allestimenti, Dream e Icon, entrambi disponibili nelle configurazioni da 5 o 7 posti. Le novità di Ssangyong non finiscono con il Rexton: dopo il SUV, la Casa coreana ha in programma il lancio di Korando full electric, modello che le consentirà di entrare a pieno titolo nel mercato delle auto elettriche.