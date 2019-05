Fiat Tipo: possibile restyling nel 2021

editato in: da

Arrivano nuovi capitali che dovrebbero essere destinati il restyling della gamma Tipo di Fiat.

L’annuncio è stato dato da Tofas, la joint venture creata dal gruppo FCA e dalla compagnia turca Koc Holding che si occupa della costruzione della Fiat Tipo nelle sue tre varianti: berlina, compatta e station wagon. “Prevediamo di investire circa 225 milioni di dollari entro la fine del 2020 – si legge nel comunicato della Tofas – e di avviare così la produzione di nuovi veicoli nell’ultimo trimestre del 2020”. La produzione si riferisce allo stabilimento di Bursa, in Turchia, dove vengono realizzate le Tipo a partire dal 2015.

Nei piani industriali del gruppo FCA non sono previste nuove generazioni del modello più smart di Fiat, nonostante l’inaspettato successo in termini di vendite. Tuttavia, i nuovi investimenti dovrebbero essere destinati al restyling dell’intera gamma. I numeri descrivono alla perfezione l’impatto avuto dalla Tipo, portata a nuova luce in tre versioni nel 2015. In tre anni dall’avvio della produzione dello stabilimento turco di Bursa, è stato superato il mezzo milione di unità assemblate. La Tipo è la seconda vettura più globale della Fiat e vanta l’80% di unità vendute nel mercato Emea, ovvero Europa, Medio Oriente ed Africa. Inoltre, è stabilmente nella top ten delle auto più vendute in cinque paesi europei, tra cui proprio l’Italia.

La previsione figlia dei nuovi fondi in arrivo, lascia pensare che la Tipo possa restare in produzione a Bursa almeno fino al 2024. Per quell’anno, Tofas conta di arrivare a produrre 1,45 milioni di unità. Il numero sarebbe di gran lunga superiore rispetto alla previsione iniziale, andando a superare di 150 mila unità quanto preventivato nel 2013. Se i numeri dovessero confermare le previsioni, o addirittura superarle, non è escluso che la produzione possa continuare anche oltre il 2024, convincendo il gruppo FCA ad ideare e realizzare una nuova generazione di Tipo, attualmente destinata a non avere idea.

Nei piani di Fiat, però, c’è la possibilità di dare alla luce un nuovo modello suv che prenderebbe la base proprio dalla Fiat Tipo. Si tratterebbe di una scelta analoga a quella presa per la 500, con l’aggiornamento degli attuali modelli di Tipo: compatta, berlina e station wagon.