Respirare aria pulita: il nuovo sistema di Opel Astra

La nuova Opel Astra tiene l’aria pulita, fuori e dentro l’abitacolo: motorizzazioni molto efficienti consentono emissioni ridotte, mentre il nuovo sistema Intelli-Air garantisce la qualità dell’aria all’interno della vettura.

Intelli-Air è un sistema di ricambio automatico dell’aria che rende l’ambiente interno sano e confortevole, specialmente in questo periodo dell’anno: i filtri a carboni attivi proteggono da pollini e raffreddore da fieno, per superare al meglio la stagione delle allergie primaverili.

Intelli-Air: aria pulita

Disponibile su Opel Astra e anche sulla versione Sports Tourer, la nuova tecnologia Opel Intelli-Air opera tramite una serie di filtri dell’aria e antiparticolato associati a un sistema per il monitoraggio della qualità dell’aria. Lo stato dell’aria all’interno dell’abitacolo viene controllato costantemente: quando risulta viziata – per via del fumo o della polvere normalmente presente sui vestiti – viene avviato il ricambio automatico, che avviene tramite l’apertura della bocchetta di ricircolo.

Intelli-Air monitora anche la qualità dell’aria all’esterno dell’abitacolo: quando fuori la qualità è scarsa, il sensore della vettura chiude automaticamente la bocchetta di ricircolo, impedendo agli agenti inquinanti di insinuarsi nell’abitacolo.

Secondo la famosa ricerca “La mia vita in auto” presentata nel 2016 al Salone di Parigi dall’Istituto CSA Research, gli italiani trascorrono nella propria vita circa 5 anni e 7 mesi a bordo di un’automobile. Considerando che in soli 10 minuti si respirano circa 70 litri di aria, è chiaro che una buona qualità della stessa all’interno della propria automobile può contribuire in modo decisivo al benessere.

“Una delle nostre priorità è stata la qualità percepita e ci siamo concentrati su ogni dettaglio” ha dichiarato Mariella Vogler, Chief Engineer di Opel Astra, a listino a partire da 24.500 euro. “Avere un clima piacevole nell’abitacolo contribuisce in modo decisivo al benessere, ed è proprio qui che il nuovo sistema Intelli-Air fa la differenza”.

Uno schermo contro pollini e allergie

I sensori di PM 2.5 della nuova Opel Astra sono in grado di rilevare la presenza di particolato fino a 2,5 micron all’interno dell’abitacolo. I passeggeri possono verificare direttamente lo stato di qualità dell’aria grazie al grande schermo touch a colori sulla plancia: un emoji a forma di automobile mostra il livello di qualità dell’aria cambiando colore in base ai dati rilevati dal sensore PM 2.5.

Il nuovo sistema Intelli-Air dispone anche dei filtri a carboni attivi e antiparticolato originali Opel, montati anche su altri modelli della Casa, che limitano l’ingresso delle particelle nell’abitacolo e filtrano cattivi odori e gas.

Ma c’è di più: il sistema Intelli-Air è in grado di eliminare completamente i pollini dall’abitacolo, evitando gli effetti di allergie e febbre da fieno al volante. Se chi guida si trova infatti a dover starnutire con maggiore frequenza, ricorda la Casa tedesca, il rischio di incidenti aumenta: starnutire significa infatti distogliere lo sguardo dalla strada anche per 50 metri, se per esempio si viaggia a 100 km/h. Si tratta quindi di comfort e benessere alla guida, ma anche di sicurezza.

E quando sarà finita la stagione dei pollini, il sistema Intelli-Air continuerà ad alimentare aria pulita e benessere all’interno della nuova Opel Astra: i filtri sono composti di materiali idrorepellenti, che ne impediscono il congelamento in inverno e tengono lontani germi e batteri. Il filtro Intelli-Air, come ogni filtro anti-polline, va controllato e sostituito periodicamente: per essere certi di avere aria pulita in auto per tutto l’anno, il nuovo filtro Opel va cambiato ogni 12 mesi.