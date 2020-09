Renault Twingo, debutta la serie speciale Electric Vibes

editato in: da

Le linee sono quelle dell’ultimo restyling, risalente a quattro anni fa. La sostanza, però, è decisamente diversa. Renault Twingo, citycar più venduta in Francia e quarta più venduta in Europa nel segmento A, si presenta sul mercato con un “cuore” tutto nuovo. Il produttore francese ha infatti aperto le prenotazioni per la serie speciale “Electric Vibes”, edizione speciale della full electric della compatta transalpina.

Sviluppata in parallelo con smart EQ forfour, con la quale condivide piattaforma e architettura “elettrica”, la Twingo elettrica si caratterizza per la presenza di un pacco batterie da 22kWh, capace di assicurare un’autonomia di 270 chilometri (nel ciclo urbano con omologazione WLTP). Una distanza di gran lunga inferiore a quella che garantiscono le auto elettriche con maggior autonomia, ma più che sufficiente per spostarsi da casa a lavoro e viceversa per una settimana (o poco meno). Sotto al cofano, invece, c’è spazio per il motore R80, un propulsore elettrico capace di sviluppare 60 kW di potenza (circa 80 cavalli) e una coppia di 160 Nm.

Come detto, il modello che verrà messo in vendita nelle prossime settimane è un’edizione speciale pensata appositamente per il lancio sul mercato europeo della compatta elettrica. La “Electric Vibes Special Edition” si contraddistingue dal modello base per le strisce colorate (bianche e grige o arancioni e grige a seconda della livrea scelta), per gli interni in tinta e sedili con rivestimenti in misto pelle/tessuto.

Fanno parte della dotazione di serie i cerchi in lega diamantati con copridadi color “Orange Valencia” e il sistema di infotainment controllabile dal display touch da 7 pollici e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Grazie ai “servizi connessi” ZE e all’app per smartphone MY Renault, sarà possibile controllare diversi parametri della Twingo elettrica (come la carica residua) direttamente dal proprio dispositivo mobile.

La vera chicca, però, è rappresentata dai servizi aggiuntivi che Renault offre in occasione del lancio. Chi prenoterà la Twingo “Electric Vibes” entro il 31 ottobre e confermerà l’acquisto entro il 31 dicembre riceverà un voucher di 1.385 kWh di energia per ricaricare la citycar elettrica presso le colonnine della rete pubblica. Una quantità di energia sufficiente per fare 63 “pieni” al battery pack, per un totale di quasi 16 mila chilometri di percorrenza gratuiti.

La Renault Twingo “Electric Vibes Special Edition” ha un prezzo di listino di 24.350 euro. Tenendo conto degli sconti garantiti dall’Ecobonus governativo, sarà possibile acquistare la citycar francese full electric a un prezzo decisamente più basso.