Renault Twingo electric, nuova veste ‘Urban Night’: i prezzi

Nuova veste per la Renault Twingo electric: il modello a zero emissioni della Casa transalpina indossa l’abito da sera per l’edizione limitata Urban Night, ispirata alla cultura urbana, alla street art e alla notte. La city car francese è disponibile in quattro diverse tinte: Bianco Dreams, Bianco Quarzo, Nero Etoilé e Cosmic Grey.

La nuova edizione limitata della Twingo con cui Renault si è inserita da tempo nel mercato delle auto elettriche, è immediatamente riconoscibile grazie agli adesivi Urban Night, disponibili nei colori bianco o nero, combinabili tono su tono oppure a contrasto con la tinta della carrozzeria. Per la nuova personalizzazione si può scegliere tra due opzioni: “light stripping”, disponibile di serie sul montante C, oppure la “full stripping” in opzione anche sul tetto e le porte posteriori della vettura.

Sono diversi i dettagli che caratterizzano la nuova Twingo E-Tech electric Urban Night edizione limitata: dai cerchi in lega diamantati neri alla griglia calandra con inserti bianchi e la firma “Urban Night” sulle scocche dei retrovisori. Le novità riguardano anche gli interni della city car dell’azienda francese che ha da poco vinto il premio “Concept of the Year” con la Renault 5 Prototype: la plancia è personalizzata in nero lucido con lo sticker speciale “Urban Night X” e le soglie porta Urban Night. Nuovi anche i sedili che presentano sellerie nere con bordo bianco e una striscia bianca firmata “Urban Night X” al centro degli schienali anteriori.

Renault, come sempre, ha curato nei minimi dettagli anche la dotazione della Twingo edizione limitata, al fine di consentire al conducente di restare sempre connesso all’ambiente. A bordo, infatti, troviamo la navigazione con i servizi connessi, l’avviso di superamento corsia Lane Departure Warning, il caricatore smartphone wireless e la parking camera con i sensori a ultrasuoni.

Tutti questi contenuti si aggiungono a quelli già presenti nel ricco allestimento Intens: il cruise control, l’infotainment compatibile sia con Apple Play Car che con Android Auto, gli specchietti elettrici, due porte usb per i passeggeri posteriori e il volante in pelle. Gli ordini della nuova Twingo E-Tech electric Urban Night sono aperti anche in Italia: i prezzi dell’edizione limitata della city car a zero emissioni presente all’interno del listino Renault partono da 25.000 euro.