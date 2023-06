Renault Trafic: milionesimo proprietario

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Romke HEKSTRA, CEO dell’omonima azienda olandese, si è visto consegnare le chiavi del milionesimo Renault Trafic da Heinz-Jürgen LÖW, Direttore Veicoli Commerciali Renault, e da Philippe SOURGET, Direttore dello stabilimento di Sandouville.

Dopo aver prodotto Renault Trafic I a Creil (Francia) e Renault Trafic II a Barcellona (Spagna) e a Luton (Regno Unito), nel 2010, Renault ha deciso di rilocalizzare la produzione di Trafic III a Sandouville (Francia) per poi avviarla nel 2014.

Lo stabilimento di Sandouville, che dal 1964 per 50 anni ha realizzato la maggior parte dei veicoli alto di gamma di Renault, è specializzato dal 2014 nella produzione di questo veicolo commerciale e il 23 maggio 2023 ha consegnato il milionesimo Renault Trafic a un cliente olandese.

L’ampia gamma

In tutto sono state vendute 2.4 milioni di unità di Renault Trafic in oltre 50 Paesi in tutto il mondo dal 1980, il veicolo si posiziona nella Top 3 dei furgoni leggeri più venduti in Europa. Sempre fedele al suo DNA, il furgone è il mezzo ideale per gli operatori professionali grazie alla sua grande capacità di carico, all’ampia modularità e alla vasta scelta di versioni disponibili con motore termico e 100% elettrico.

Sia la versione per il tempo libero, SpaceNomad, che la variante commerciale Trafic furgone con doppia cabina e pianale cabinato ultra personalizzabile, con il suo Trafic Renault può proporre una soluzione adatta a ognuno dei suoi clienti.

Il milionesimo Trafic

HEKSTRA è un’azienda specializzata in tetti di paglia a conduzione familiare, che ha saputo conservare le sue radici sviluppando competenze nella costruzione di abitazioni originali e responsabili. Fondata nel 1929, è oggi diretta da Romke HEKSTRA. Da anni usa i veicoli Renault Trafic per il lavoro.

Martedì 23 maggio 2023, Heinz-Jürgen LÖW, Direttore Veicoli Commerciali della Marca Renault, e Philippe SOURGET, Direttore dello stabilimento di Sandouville, hanno consegnato a Romke HEKSTRA le chiavi di un Renault Trafic doppia cabina nero. Si tratta del milionesimo Renault Trafic realizzato a Sandouville dalla rilocalizzazione della produzione nel 2014.

Lo stabilimento Renault a Sandouville

Renault risponde al successo commerciale di Trafic e per consolidare e sviluppare le competenze, ha deciso di assumere 360 persone nel periodo 2022 – 2023.

Dopo le 205 assunzioni dell’anno scorso, lo stabilimento di Sandouville ha annunciato, lo scorso 4 maggio, che sarebbero state assunte altre 105 persone con contratto a tempo indeterminato e 50 persone con contratto a tempo determinato, nel 2023, per posizioni manageriali e come tecnici e operatori. L’obiettivo è assumere il 30% di donne nel 2023.

Assunzioni che fanno parte dell’accordo “Re-Nouveau France 2025” firmato dalle organizzazioni sindacali rappresentative francesi CFE-CGC, CFDT e FO a Dicembre 2021 per il radicamento delle attività del Gruppo in Francia.

Nel 2021 è stata presa la decisione di produrre Renault Trafic a Sandouville, con un investimento pari a 230 milioni di euro utili alla trasformazione dello stabilimento, per adattarlo alle caratteristiche necessarie per un veicolo commerciale e i suoi 600 possibili allestimenti.

La produzione è iniziata nel 2014 e oggi ogni giorno dallo stabilimento escono circa 600 Renault Trafic, praticamente uno ogni 80 secondi su due turni. Il sito produttivo francese è sempre all’avanguardia e sta preparando oggi anche il lancio del nuovo Trafic E-Tech 100% elettrico, le cui prime unità saranno prodotte già entro la fine del 2023.