Renault, al top le vendite di auto elettriche

Renault Clio E-Tech Hybrid: col recupero energetico la batteria si ricarica “gratis”

Renault supera la soglia dei 20.000 veicoli elettrici venduti in Italia dal momento del lancio sul mercato della sua gamma dedicata. Nei primi 4 mesi dell’anno Renault è leader del mercato elettrico in Italia.

I mezzi a zero emissioni venduti da Renault in Italia sono in tutto 20.600, per questo la Casa di attesta come quella che vanta il maggior numero di vendite di veicoli a zero emissioni nel nostro Paese. E non è tutto, allo stesso tempo sono anche state immatricolate più di 11.000 Renault Zoe E-TECH Electric in Italia. Una doppietta importante, che va a sottolineare la leadership di Renault sul mercato elettrico italiano e la crescita continua delle sue vendite in questo settore, a partire dal 2011.

Il brand è il primo costruttore automobilistico Europeo che ha creduto fino in fondo nei mezzi 100% elettrici, ed è anche il primo che ha voluto proporre la mobilità sostenibile a tutti, in linea con lo spirito Renault di democratizzare la tecnologia e far evolvere l’automobile. Il Gruppo Renault si impegna da più di un decennio nella realizzazione dei veicoli elettrici su vasta scala, per favorire la transizione ecologica, oggi un tema molto sentito e importante per la mobilità del futuro.

Nel primo quadrimestre del 2021, in Italia Renault si attesta come leader del mercato elettrico (sia per quanto riguarda le auto che i veicoli commerciali) con un totale di 3.580 unità immatricolate e una quota di mercato del 19,2%, in crescita del 164% rispetto al primo quadrimestre 2020.

La piccola ZOE E-Tech Electric, da sempre la più venduta, continua ad essere leader del segmento B elettrico, con 1.650 immatricolazioni da gennaio a aprile 2021; Renault Twingo E-Tech Electric, la versione full electric della piccola city car iconica della Marca, agile e connessa, conquista il terzo gradino del podio delle auto elettriche più vendute in Italia nel primo quadrimestre di quest’anno, con 1.782 unità.

Dando uno sguardo alla gamma dei veicoli commerciali elettrici (Zoe E-Tech Electric Van, Kangoo E-Tech Electric e Master E-Tech Electric), possiamo dire che completa l’offerta Renault per una logistica a zero emissioni, con due modelli sul podio (Zoe e Kangoo). La strategia della Casa è basata sulla tecnologia E-TECH, che comprende la gamma 100% elettrica, ibrida e ibrida plug-in, abbinata all’accelerazione delle vendite GPL, e posiziona Renault come uno dei marchi ecoresponsabili.

Leader della transizione energetica, Renault sarà, a partire dal 2030, la marca più “verde” d’Europa, con 9 veicoli venduti su 10 elettrificati.