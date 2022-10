Renault svela la rivisitazione moderna dell’iconica R4

Fonte: Ufficio Stampa Renault Al Salone di Parigi la nuova Renault 4

Molto più di un’auto, questo è Renault 4: una vera e propria icona. Sono più di 8 milioni le unità vendute in oltre 100 Paesi, è un modello transgenerazionale che, da 60 anni, tocca tutte le categorie sociali. Ottima per la guida in città, ma anche nelle aree rurali più remote, è una vettura polivalente: consente di lavorare, viaggiare, trasportare, e non solo. Un modello umile e trendy, chic e popolare, che ha conquistato indistintamente uomini e donne.

Sono passati 30 anni da quando Renault ne ha terminato la produzione, ma la “4L” è sempre sotto i riflettori. Si attesta ai primi posti tra le youngtimer e, ogni anno da 25 a questa parte, il 4L Trophy dimostra tutta la sua versatilità e resistenza. Ecco perché continua a piacere molto, soprattutto nei giovani. Dopo Renault 5 Prototype, la showcar 4EVER Trophy, svelata al Salone dell’Auto di Parigi 2022, è la seconda rivisitazione elettrica di un modello iconico del brand nell’ambito della Renaulution, di cui abbiamo già parlato in differenti occasioni.

L’interpretazione moderna dell’iconica Renault 4

La showcar Renault 4EVER Trophy rinverdisce i ricordi. Sotto il look muscoloso, il legame stilistico con la 4L è evidente. Sono stati ripresi i principali tratti distintivi dell’auto originale, tra cui la silhouette riconoscibile a prima vista, il finestrino laterale a forma di trapezio arrotondato, le fiancate spoglie all’anteriore, prive di elementi ottici e stilistici, i parafanghi che coprono i passaruota, terminando sul paraurti.

Un autentico stile retrò, che si fonde in maniera molto armoniosa con il resto della linea, sofisticata e tecnologica. 4EVER Trophy reinterpreta in modo moderno la calandra orizzontale tipica della Renault 4 del passato, con fari rotondi dotati di tecnologia Matrix LED. Un processo stilistico molto innovativo, che dona all’auto una forte identità. I fari posteriori, a forma di capsula, per quanto rivisitati restano perfettamente riconoscibili e costituiscono un altro forte tratto distintivo della 4L storica.

Renault 4: crossover in epoca moderna

La nuova auto elettrica è il veicolo perfetto per esperienze all’avventura. Questa è la promessa che, fin dal primo sguardo, fa la showcar 4EVER Trophy con quella sua aria da crossover. La motorizzazione elettrica rimanda alla futura auto di serie.

La parte inferiore, verniciata in tinta Gun Metal Silver, è fatta apposta per i grandi spazi. La showcar dichiara senza mezzi termini di avere il carattere di chi supera i limiti. Con quell’aria da buggy, 4EVER Trophy parla di competizione. Il cofano incavato presenta una grossa presa d’aria per ottimizzare il funzionamento del radiatore che si trova nella parte centrale del paraurti. Lo sbalzo anteriore è molto ridotto, per ottimizzare le capacità off-road.

La ruota di scorta si trova sul portapacchi in carbonio, mentre nella parte alta del portellone posteriore ci sono una pala e piastre da disincaglio per far fronte a tutte le evenienze. La vocazione off-road traspare dal suo stile, la showcar è stata pensata per divertirsi però ovunque, senza pretese.

Renault 4 sarà un SUV elettrico

La showcar preannuncia il futuro SUV 100% elettrico del segmento B della gamma Renault. Condividerà la piattaforma CMF-BEV con la futura Renault 5, che consentirà di ottenere ottime prestazioni a livello di autonomia, acustica e comportamento dinamico, senza compromettere il design. Nella futura gamma Renault, il posizionamento tra Renault 5 e Renault 4 sarà simile a quello che c’è attualmente tra Clio e Captur. Come il suo predecessore, anche il futuro veicolo preannunciato da 4EVER Trophy sarà “Made in France”.