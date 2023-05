Renault svela la nuova generazione di Espace

Fonte: Ufficio Stampa Renault Presentata la nuova generazione di Renault Espace.

Renault presenta la nuova generazione di Espace, modello che nel corso degli anni si è sempre evoluto al passo con i tempi, diventando un SUV caratterizzato da un design atletico ed elegante al tempo stesso.

La nuova Renault Espace rimane fedele al DNA che ha contraddistinto tutte le generazioni precedenti: una grande auto da 5 o 7 posti ideale per le famiglie. La Casa transalpina continua a scegliere materiali raffinati e finiture che mettono in risalto gli interni ancora più luminosi grazie al tetto panoramico in vetro di oltre un metro quadrato.

Nuova Renault Espace: la quinta generazione del globe trotter

La Espace è ancora oggi il modello più abitabile delle auto presenti all’interno del listino Renault: la sua storia è iniziata nel 1983 quando l’azienda francese presentò la sua prima auto “voitures à vivre“, destinata a diventare un vero e proprio modello unico nel suo genere, spesso copiato ma mai eguagliato. Seguendo in pieno la storica tradizione delle “voitures à vivre” di Renault, la nuova Espace offre il massimo livello di prestazioni su strada e una straordinaria sicurezza per tutti gli occupanti.

Prestazioni e sicurezza sono garantite grazie alla piattaforma dell’Alleanza CMF-CD, al telaio appositamente progettato e ai suoi 32 dispositivi di assistenza alla guida. Il piacere di guida della nuova Espace, inoltre, è stato potenziato dal MULTI-SENSE e dal 4CONTROL Advanced, il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, brand che ha da poco annunciato il lancio del suo nuovo coupé alto di gamma.

Tra le funzionalità della nuova Espace troviamo l’assistenza alla partenza in salita, l’ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU, il sistema di frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti e incroci, l’avviso distanza di sicurezza, il sistema di rilevamento dello stato di vigilanza del conducente e l’assistenza d’emergenza al mantenimento della corsia.

Le dimensioni esterne sono leggermente più compatte rispetto alla generazione precedente e anche il peso è stato ridotto, arrivando a 215 kg. La nuova Espace è dotata di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid molto efficiente da 200 Cv di potenza. Il consumo ridotto di carburante consente un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno senza necessità di ricarica.

Listino, allestimenti e prezzi

Dopo aver dato il via agli ordini in Italia di Kangoo, Renault ha lanciato la nuova Espace che è disponibile in due varianti: la Espirit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 e la Iconic -Tech Full Hybrid 200: l’allestimento Alpine parte da un prezzo di listino, chiavi in mano, di 46.500 euro. Per la variante Iconic, invece, il prezzo di listino è di 48.500 euro. Gli ordini sono iniziati durante il mese di aprile del 2023.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, ha presentato così la nuova Espace arrivata alla sua quinta generazione: “La nuova Espace è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix – ha spiegato Fabrice Cambolive – ha lo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l’abitabilità e la luminosità, ma si è trasformato, per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, con una motorizzazione ibrida di riferimento e un’esclusiva esperienza multimediale”.